Neue Kriminalkomödie gezeigt In Holzheim wird munter gemordet Rolf-Peter Kahl 11.05.2026, 18:00 Uhr

i Situationskomik und viel Klamauk bescherte dem Publikum einen amüsanten Theaterabend in Holzheim. Rolf-Peter Kahl

Das Theaterensemble Fairy Tale aus Holzheim feiert sein 25-jähriges Bestehen mit der Kriminalkomödie „Zwei Leichen sind eine zu viel“. Obwohl in dem Stück munter gemordet wird, sorgt es beim Publikum für viele Lacher.

Wie fühlt sich der Zuschauer, wenn er sich eine Krimikomödie anschaut, in der alle Beteiligten sprichwörtlich Leichen im Keller haben? Ganz einfach: Er genießt, lacht und wundert sich über die Verrücktheit, Eitelkeit und Einfältigkeit der Akteure, die sich in der kleinen privaten Kurklinik der Schwestern Olga (Miriam Kalteyer) und Cordula (Crina Dresler) versammelt haben.







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