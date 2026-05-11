Das Theaterensemble Fairy Tale aus Holzheim feiert sein 25-jähriges Bestehen mit der Kriminalkomödie „Zwei Leichen sind eine zu viel“. Obwohl in dem Stück munter gemordet wird, sorgt es beim Publikum für viele Lacher.
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Wie fühlt sich der Zuschauer, wenn er sich eine Krimikomödie anschaut, in der alle Beteiligten sprichwörtlich Leichen im Keller haben? Ganz einfach: Er genießt, lacht und wundert sich über die Verrücktheit, Eitelkeit und Einfältigkeit der Akteure, die sich in der kleinen privaten Kurklinik der Schwestern Olga (Miriam Kalteyer) und Cordula (Crina Dresler) versammelt haben.