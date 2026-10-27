Theaterpremiere von Queerbeet
In Hahnstätten läuft das „Dorffest“ aus dem Ruder
„Ein Prosit auf das gepflegte Durcheinander". Beim Dorffest herrschten konfuse Zustände. Von links: Gregor Kilian, Jill Becker,
„Ein Prosit auf das gepflegte Durcheinander". Beim Dorffest herrschten konfuse Zustände. Von links: Gregor Kilian, Jill Becker, Felice Niederwipper, Jeanette Schmittner und Harald Schrinner.
Rolf-Peter Kahl

Die Komödie „Konfusionen“ des britischen Dramatikers Alan Ayckbourn bietet jede Menge Situationskomik – beste Voraussetzungen für einen spaßigen Abend mit dem Ensemble Queerbeet auf der Bühne. Unsere Zeitung war bei der Premiere in Hahnstätten.

Lesezeit 2 Minuten
Ein gelungener Theaterabend, jede Menge Situationskomik und Darsteller in Spiellaune: Mit der Premiere von „Konfusionen“ hat das Ensemble Queerbeet sein Publikum wieder einmal begeistert. Die Komödie des britischen Dramatikers Alan Ayckbourn bot beste Voraussetzungen für einen unterhaltsamen Abend, an dem menschliche Schwächen, Missverständnisse und die kleinen Katastrophen des Alltags genüsslich auf die Bühne gebracht wurden.
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