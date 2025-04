Zahlreiche kleine Projekte standen in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Hahnstätten auf der Tagesordnung. Die Themenpalette reichte vom Ausbau der Bahnhofstraße über die Förderung durch Leader für den Terrassenanbau an die Gaststätte Ratsstübchen bis zur Sanierung des alten Bahnhofs. Doch alles der Reihe nach.

Bahnhofstraße: Zur Sanierung der Kreisstraße 61 zwischen Netzbach und Hahnstätten mit integriertem Ausbau der Bahnhofstraße berichtete Ortsbürgermeister Joachim Egert, dass Anfang bis Mitte Mai die erste Asphaltschicht vom Ortsausgang in Netzbach bis zur Einfahrt in die Marktstraße in Hahnstätten aufgebracht werden soll. Zurzeit laufen in der Bahnhofstraße noch die Arbeiten zum Verlegen der Ver- und Entsorgungsleitungen.

Ausbau Löhweg/Ringstraße: Die Ausschreibung zum Ausbau ist nun veröffentlicht. Die Submission erfolgt laut Ortsbürgermeister Egert am 7. Mai. Die Vergabe der Arbeiten ist nach aktuellem Stand für die nächste Ratssitzung in Hahnstätten Mitte Mai vorgesehen. Wann die Arbeiten im Rahmen des aktuellen Straßenausbauprogramms der Ortsgemeinde beginnen, ist noch offen. Der Rat hofft noch auf einen baldigen Baubeginn in diesem Jahr.

50 Prozent Förderung für Terrasse

Leader-Förderung für Terrasse am Ratsstübchen: Die gute Nachricht zu einer Leader-Förderung in Höhe von 50 Prozent der Gesamtkosten von rund 150.000 Euro für den Anbau einer Außenterrasse mit Hublift für Rollstuhlfahrer an die Gaststätte Ratsstübchen am Dorfgemeinschaftshaus erreichte die Ortsgemeinde kurz vor der jüngsten Sitzung. Mit der Terrasse, die zum Dorfplatz hin, hinter dem Dorfgemeinschaftshaus errichtet wird, erfährt der beliebte Treffpunkt in Hahnstätten eine weitere Aufwertung. Die Terrasse hat eine Größe von rund 60 Quadratmeter und bietet rund 40 weitere Sitzplätze für das Restaurant. Der neue Außenbereich ist barrierefrei über das Treppenhaus zu erreichen. Gehbehinderte können das Ratsstübchen künftig über den neuen Hublift erreichen. Der jetzige Außenbereich für die Gaststätte befindet sich vor dem Gebäude und ist vom Restaurant aus nur über Treppen zu erreichen – für Bedienung und Gäste ein Hindernis.

i Die neue Terrasse des Ratsstübchens wird zum Dorfplatz hin errichtet. Sie ist barrierefrei über einen Hublift zu erreichen. Uli Pohl

Sanierung des Dachs und der Fassade am alten Bahnhof: Im Zuge der zurzeit laufenden Dacharbeiten wurde deutlich, dass auch der Putz des Gebäudes und die Sandsteineinfassungen der Fenster am alten Bahnhof der Aartalbahn schadhaft sind. Dazu hat der Gemeinderat nun einen Folgezuschussantrag über die Dorferneuerung gestellt. Der Bau- und Planungsausschuss sah hier zuvor ebenfalls die Notwendigkeit der Fassadensanierung, zumal der Bahnhof das Ortsbild am Eingangsbereich prägt und mittlerweile multifunktional genutzt wird. Während der Dacharbeiten wurden zudem weitere schadhafte Dachsparren am Nebengebäude entdeckt, die restauriert bzw. erneuert werden müssen. Die verursachen weitere Kosten in Höhe von rund 10.000 Euro.

Fotovoltaik auf Gemeindedächern: Für die beiden weiteren Fotovoltaikanlagen auf den Dächern der Kindertagesstätten Pusteblume und Zwergenland in Hahnstätten hatten Mudershausen und Schiesheim bereits ihre Beteiligung beschlossen. Zuletzt stimmte auch Kaltenholzhausen zu. Somit können die Ausschreibungen auf den Weg gebracht werden. Die Kinder aus Mudershausen, Schiesheim und Kaltenholzhausen besuchen ebenfalls die beiden Einrichtungen in Hahnstätten.

Einwohnerfragestunde: Ein Anwohner der L322 Kaltenholzhausen/Hahnstätten beklagte, dass trotz der Tempo-30-Regelung zu schnell in den Ort hinein gefahren werde. Dazu sagte Joachim Egert, dass die Gemeinde diesbezüglich bereits mehrfach tätig geworden sei, es sich aber nichts ändere. Er werde noch einmal Kontakt zu den verantwortlichen Behörden aufnehmen.