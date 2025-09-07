„Die Musik ist immer noch so geil wie damals“, sagt ein Fan. Damals, das war vor 30 Jahren, als In Extremo in den Mittelalter-Rock einstiegen. Ein Grund, auf der Loreley drei Tage lang zu feiern, was die Sackpfeifen hergeben.

Das ist extrem. Für viele vor allem extrem emotional: „In Extremo ist seit 30 Jahren ein Teil meines Lebens. Da ist es doch klar, dass ich auch zum Jubiläums-Festival komme“, sagt Maria Müller und fügt umgehend, auch stellvertretend für ihren Sohn, hinzu: „Wir finden aber auch die anderen Bands, die hier auftreten, richtig toll.“ Da erübrigt sich die Frage, ob die beiden nur heute hier auf der Loreley sind. Alle drei Festivaltage natürlich mit Übernachtung in einer Ferienwohnung, 17 Bands, 19 Auftritte, das volle Programm. Übrigens: Maria Müller und ihr Sohn sind aus Dresden angereist.

Was geografisch gesehen fast niedlich wirkt, als In-Extremo-Frontmann Michael Robert Rhein alias „Das letzte Einhorn“ später auf der Bühne verkündet, es seien Fans aus China, Mexiko und anderen extrem weit entfernt gelegenen Ländern da. Überprüfen lässt sich das zwar nicht. Tatsache aber ist: Hier ist es bereits am Donnerstagabend und damit eigentlich noch mitten in der Woche proppenvoll, die Stimmung bombig, die „In Extreeemo“-Rufe gefühlt bereits Stunden vor dem ersten Song deutlich vernehmbar.

Zum 30. Geburtstag packt die Band auch die alten Hits aus

Das Genre Mittelalter-Rock in seinen diversen Spielarten hat eine große, nationenübergreifende Fangemeinde, das ist hier kaum zu überhören. Kaum eine Band bedient dieses Genre kommerziell so erfolgreich wie die 1995 gegründete und aus zwei ursprünglich voneinander getrennten Projekten hervorgegangene Gruppe In Extremo. Starallüren liegen ihr offenbar trotzdem fern: Man sei den treuen Fans und nicht zuletzt auch den Helfern, ohne die die zwei Jahre lang vorbereitete Jubiläums-Veranstaltung gar nicht möglich wäre, unglaublich dankbar, betont Rhein – was bei ihm nicht so wirkt, als sage er es bloß dahin, weil so etwas eben gut ankommt.

Und die Musik? Passend zum 30. spielt In Extremo, Headliner aller drei Abende, zumindest am Donnerstag zahlreiche Titel aus der Anfangszeit. Auch damals hatte der Kontrast zwischen wummernden Rockakkorden und Mittelaltersound bereits seinen Reiz, das lässt sich schlichtweg nicht abstreiten. Sehr apart anzuhören ist zum Beispiel, wie bei einem der Lieder ein furioses E-Gitarren-Solo am Ende in ein Schalmeien- und Pfeifen-Finale übergeht.

Neben der Mischung zwischen modernen und mittelalterlichen Instrumenten – auch Drehleier, Nyckelharpa und Cister gehören unter anderem dazu – sind es vor allem auch die auf Mittelalter gestylten, teils von „echten“ mittelalterlichen Dichtern wie François Villon stammenden Texte, die dieser von In Extremo in Perfektion zelebrierten Musik ihren besonderen Charakter geben. Dazu gibt es eine geballte Ladung Mystik und Dämonie („Wollt ihr in die Hölle?“) – und eine ausgeklügelte Pyrotechnik, die exakt im Takt der Musik die Flammen meterhoch aus dem Boden schießen lässt. Elektrisierende Musik ist es, die man hier geboten bekommt – und zugleich eine gigantische Show, die auf Effekte setzt.

Kaum zu bremsen ist die – verständliche – Begeisterung auch bei den anderen Akteuren. Hier reicht das Spektrum von der kroatischen A-Cappella-Formation Metaklapa, die das Spektakel am Donnerstag eröffnet, über eine ganze Phalanx deutscher Bands, darunter etwa Schandmaul, Versengold oder Rauhbein, aber auch Gruppen aus Skandinavien (Ye Banished Privateers, Clawfinger) und Italien (Wind Rose) bis hin zu der der „schwarzen Szene“ zugerechneten Band ASP am Samstagabend.

„D ie Musik finde ich noch genauso geil wie damals.“

In-Extremo Fan Günter Vosselt

Ein Stück weit ist es eine Welt für sich, die sich an diesen drei Tagen selbst feiert – diesen Eindruck erwecken ebenso gut auch die Besucher des Festivals. Viele von ihnen haben sich passend zum Anlass herausgeputzt, tragen Fan-T-Shirts oder sind mit viel schwarzer Schminke auf „Verwegen“ gestylt. Dazwischen entdeckt man allerdings auch immer wieder das eine oder andere kunterbunte Fabelwesen, den einen oder anderen Fregattenkapitän oder sogar schottischen Kilt-Träger – da der Fantasie keinerlei Grenzen gesetzt sind, muss man es weder mit dem Mittelalter noch mit der Rockszene so genau nehmen.

Apropos Mittelalter: Dem ist ein eigener kleiner, etwas abseits gelegener Markt gewidmet, auf dem es nicht nur medievalen Speis und Trank, sondern auf einer Bühne auch zusätzliches Amüsement mit Geschichtenerzählern, Feuer-Jongleuren und der belarussischen Pagan-Folk-Band Irdorath gibt. Und apropos Rockszene oder, besser gesagt, Rockgeschichte: Unter dem Stichwort „Ein Blick zurück“ hat In Extremo in einem Zelt auf dem Festivalgelände ein kleines Museum eingerichtet. Hier findet man neben alten Schallplatten und Instrumenten aus den Anfangsjahren auch eine Gefängnisjacke aus dem Videodreh „Küss mich“, längst abgelegte Bühnenoutfits und sonstige In-Extremo-Devotionalien. Nach einem der Konzerte vor etwa 25 Jahren habe er einige der Bandmitglieder mal persönlich kennengelernt, erzählt Museumszeltbesucher Günter Vosselt, während er die alten Fotos betrachtet: „Klar sind die alle älter geworden, und die Besetzung ist auch nicht mehr ganz dieselbe. Aber die Musik finde ich noch genauso geil wie damals.“