Stelldichein mit Braunem Bär In Dörscheid den Schmetterlingen auf der Spur Thorsten Stötzer 14.06.2026, 16:00 Uhr

Wie fühlen sich Raupen an? Und was machen Totenkopfschwärmer oder Wiener Nachtpfauenaugen eigentlich aus? Im Rahmen einer Buga-Veranstaltung hatten Besucher in Dörscheid nun die Möglichkeit, mehr über Schmetterlinge zu erfahren.

„Leuchten gehen“ und „die Welt mit ganz anderen Augen sehen“, das wird zum End- und Höhepunkt einer Veranstaltung der Bundesgartenschau gGmbH in Dörscheid. Zwar fällt die ganz große Exkursion flach aufgrund mäßigen Wetters. Aber stimmungsvoll wird es dennoch in fortschreitender Dämmerung an der Schwedenschanze zum Abschluss eines langen Abends.







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