In Disney-Dohlem filmreif in die Fassenacht gestartet

Als Ausrichter der diesjährigen Fassenacht konnte der Gesangverein Cäcilia Dahlheim sich voll auf die Akteure und Mitwirkenden bei der Kappensitzung unter dem Motto „Disney-Dohlem“ verlassen. Es wurde ein tolles Programm geboten und bis in die frühen Morgenstunden gefeiert, wie die Veranstalter berichten. Zu Beginn der Sitzung stellte Moderator Martin Nengel als Dagobert Duck seinen Nachwuchs, die Neffen Tick alias Till Warkentin und Trick alias Jannik Bröder, genannt Atze, und Track, der leider erkrankte Marc Friesenhahn, vor. Mit Witz, Charme und Können führte das Trio durchs Programm.

In der Bütt wurde es auch politisch

Den Auftakt machte die Kindertanzgruppe Golden Lions aus Nassau mit einem Vogelscheuchen-Tanz, der das Publikum begeisterte. Die 26 Kinder und ihre Trainerinnen Johanna und Katharina Rau sowie Vanessa Gnad bekamen einen tobenden Applaus und durften jede Menge Zugabe-Rufe hören. Die Tanzgruppe Echte Fründe der SG Dachsenhausen entführtenmit einem super Showtanz unter dem Motto Zeitmaschine-Party auf eine Reise durch die Jahrzehnte, einstudiert von Linda Sprenger. Auch hier wurde eine Zugabe gefordert.

„Gebt der AFD nicht eure Stimme, wenn sie wieder hetzt, denn: Nie wieder ist jetzt! Und es gilt bei uns in Dohlem der Satz: Die Farbe braun hat hier keinen Platz!“

Mareike Friesenhahn als Büttenrednerin

Dann kam Mareike Friesenhahn als Büttenrednerin auf die Bühne. Sie ließ es sich nicht nehmen, ihren ersten Auftritt in der Bütt vom vergangenen Jahr noch mal zu toppen, wie die Veranstalter loben. Mit Sätzen wie: „Gebt der AFD nicht eure Stimme, wenn sie wieder hetzt, denn: Nie wieder ist jetzt! Und es gilt bei uns in Dohlem der Satz: Die Farbe braun hat hier keinen Platz!“ wurde sie vom Publikum gefeiert. Die Showtanzgruppe aus Kaub war bereits zum fünften Mal zu Gast und tanzte zum Motto „God is a DJ“ in gewohnt akrobatischer Qualität – genau wie das Männerbalett Die Taktlosen aus Miehlen.

Wie sich Work-life-Balance im Karneval verwirklichen lässt

In der Pause heizte DJ Marv richtig ein, bevor in die zweite Halbzeit mit dem „Dohlemer Dorfblättche“ gestartet wurde. Die fünf musikalischen Narren berichteten über Dorfgeschehen, leere Gemeindekassen und kostspielige Pläne der Gemeinde mit viel Witz und passendem Gesang. Die in die Jahre gekommene Loreley (Anja Olszewski) kämmte ihr graues Haar und schwafelte mit dem Schiffer (Carmen Nengel), wie lange sie noch bis zur Rente auf dem harten Felsen sitzen muss, bevor Sitzungspräsident Martin Nengel die neuen Gepflogenheiten eines modernen Elferrates mit Work-life-Balance zu spüren bekam.

i Zum Thema Work-Life-Balance hatten sie einiges zu sagen: Holger Monschauer und Frank van de Rydt beim Auftritt des Elferrates. Katja Schmidt

Hier kam zum Beispiel das Funkemariechen über Leinwand aus dem Homeoffice auf die Bühne, und das ein oder andere Elferratsmitglied verabschiedete sich mitten in der Sitzung, da Teilzeit Arbeit angesagt ist. Der Aufmarsch des nächsten Programmpunktes wurde immer mit dem Satz: „Nur wenn er beziehungsweise sie möchte“ aufgefordert, die Bühnen zu betreten. Das war für Sitzungspräsident Martin Nengel alles zu viel, und er ließ resigniert den Kopf auf den Tisch fallen.

Finale brachte die Narrhalla zum Toben

Eine wieder mal grandiose Leistung zeigte das Showballett des CCO Lahnstein. Seit Jahren zu Gast in Dahlheim, präsentierten sie ihren diesjährigen Tanz „Winterwonderland“. Das Publikum kam aus dem Staunen nicht mehr raus und forderte auch hier die verdiente Zugabe.

i Das Männerballett Die Gelenkigen haben bei ihrem Auftritt alles gegeben. Katja Schmidt

Der Höhepunkt des Abends bot das Männerballett Die Gelenkigen vom TUS Dahlheim. Sie führten einen Tanz auf, bei dem die Hälfte der Truppe als Lucky Luke und die andere Hälfte die Daltons verkleidet waren: eine Augenweide für die Zuschauer und eine perfekte Show, einstudiert von Angela Warkentin und Lea Schneider. Zum Finale traten der Pfundskerl Florian Sproß und Heike Klein auf, die dem Saal noch mal richtig Dampf machten. Im Anschluss an das Programm wurde noch bis in die frühen Morgenstunden gefeiert.