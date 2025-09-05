In zahlreichen Städten liegen die Stolpersteine im Boden, die an die Schicksale der ehemaligen Opfer des NS-Regimes erinnern. In Diez sind weitere Steine hinzugekommen, die dort von dem Künstler Gunter Demnig verlegt wurden.

Unter reger Anteilnahme der Bevölkerung fand am Donnerstagvormittag eine weitere Verlegung von Stolpersteinen in Diez und Freiendiez statt. Verantwortlich zeichnete erneut der Museums- und Geschichtsverein für Diez und Umgebung mit seinem „Arbeitskreis Stolpersteine“. Zur handwerklichen Verlegung der 13 einzelnen Steine sowie einer Schwelle reiste wieder eigens Gunter Demnig aus Alsfeld an. Sein 1996 gestartetes Kunstprojekt zählt inzwischen über 116.000 Stolpersteine in über 1860 Kommunen in 31 europäischen Ländern. Die jetzt verlegten Steine erinnern sowohl an jüdische Opfer der nationalsozialistischen Diktatur als auch an politische Verfolgte sowie Opfer von Zwangssterilisation in Diez.

„Jeder Stein steht für einen Menschen, eine Biografie, eine tragische Geschichte“, machte Stadtbürgermeisterin Annette Wick in ihrem Grußwort deutlich. „Die Steine sollen unsere Gedanken stolpern lassen, und sie sind ein wichtiger Teil deutscher Gedenkkultur.“ Wick hofft, dass Kinder ihre Eltern nach den seltsam glänzenden Steinen im Boden fragen und auch Erwachsene sich fragen: „Wie konnten die Deutschen so etwas zulassen?“ Und sie mahnte: „Der Nationalsozialismus hat nicht mit monströsen Verbrechen, sondern mit kleinen Verschiebungen angefangen. Man kann sich ein Koordinatensystem vorstellen, das von den Nationalsozialisten unmerklich verrückt wurde. Solche Verschiebungen erleben wir gerade – merklich.“

i Matthias Lang vom Arbeitskreis Stolpersteine berichtet auf dem Marktplatz vom Schicksal der Familie Schaumburger. Kunz Thorsten. Kunz, Thorsten

Die Verlegung der Steine begleiteten inhaltlich die Lehrer Matthias Lang und Jens Reutzel vom Sophie-Hedwig-Gymnasium, beide auch Mitglieder des Arbeitskreises Stolpersteine. Sie klärten die Anwesenden sowohl über die Schicksale der Personen auf, deren Namen nun auf den Steinen in Erinnerung gerufen werden, als auch über den geschichtlichen Hintergrund im Deutschland der 1930er- und 1940er-Jahre sowie damals in der Region.

Dazu gehörte zum Beispiel das Schicksal von Gertrud, Johanna und Siegmund Schaumburger, die wegen ihrer jüdischen Herkunft aus Diez vertrieben wurden und 1934 (Gertrud) beziehungsweise 1939 (nach Misshandlungen durch die Bevölkerung) nach Südafrika flohen. An sie wird nun vor ihrem ehemaligen Wohnhaus am Marktplatz 7 erinnert. Hier hat seit Kurzem die Volksbank ihr Kunden-Service-Center. Weiter ging es mit der Stolpersteinverlegung in der Rosenstraße 38, gegenüber der Spielwelt von Peter Haber. Hier wohnten bis November 1938 Bertha und Viktor Ehrenberg, beide deutlich über 60 Jahre alt. Viktor war christlich getauft, jedoch jüdischer Herkunft. Nach Ausgrenzung und Misshandlung zogen sie unfreiwillig zu ihrem Sohn nach Hamburg, wo Viktor 1941 verstarb. Bertha Ehrenberg überlebte das NS-Regime.

i Stolpersteine der Familie Stern in der Emser Straße 32 in Diez. Kunz Thorsten. Kunz, Thorsten

In der Pfaffengasse 14 lebte 1944 die 37-jährige Pauline Peiter. Wegen „Verbotenem Umgang“ mit einem „fremdrassigen“ Mann wurde sie im September 1944 verhaftet und musste ab Januar 1945 Zwangsarbeit bei der Dynamit AG in Stadtallendorf leisten, wo sie zum Kriegsende befreit wurde. Nur wenige Häuser weiter, in der Nummer 25, erlebte der 17-jährige Karl Kilian die Grausamkeit der Nationalsozialisten. Sein Verbrechen: die falsche Hautfarbe, denn sein Vater war Nordafrikaner. Als sogenannter „Rheinlandbastard“ wurde er kriminalisiert und 1937 zwangssterilisiert. Auch nach 1945 fand er nicht mehr zurück in ein bürgerliches Leben. Seine Spur verliert sich in den 1960er-Jahren.

Die Erinnerung an Louis, Johanna, Hermann, Ruth und Ernst Lothar Stern in der Emser Straße 32 verlief in einem besonderen Rahmen: Monika Felsing vom Geschichtsverein Lastoria, Bremen, stellte hier das von ihr ins Deutsche übersetzte, überarbeitete und herausgegebene Buch „Das Türchen – Kindheitserinnerungen“ von Ruth Stern Glass Earnest vor. Der Familie aus der Emser Straße gelang 1938 die Flucht in die USA. Neben Auszügen aus dem Buch, die Schülerin Ylva Lambertus vom Sophie-Hedwig-Gymnasium vortrug, gab es noch Mitschnitte vom jüngsten Spross der Familie, Ernst Lothar, sowie eine Aufnahme des Liedes „Donna, Donna“ zu hören. Dabei geht es um ein Kälbchen, das auf einem Wagen zur Schlachtbank transportiert wird. Das Stück spielt auf den Transport von Menschen in Konzentrationslager an.

i Stadtbürgermeisterin Annette Wick wird bei ihrem Grußwort von Jens Reutzel vom Arbeitskreis Stolpersteine begleitet. Kunz Thorsten. Kunz, Thorsten

In Freiendiez wurden in der Gartenstraße 1 ein Stolperstein zum Gedenken an die im Diezer Krankenhaus 1936 zwangssterilisierte, damals 24-jährige Gehörlose Elisabeth Bremser und eine Stolperschwelle vor dem heutigen Haus der Vereine in der Rudolf-Dietz-Straße 8 verlegt. Die Schwelle erinnert an die „Blutnacht von Freiendiez“ vom 1. auf den 2. August 1933, in der es im damaligen Freiendiezer Rathaus zu offener Gewalt gegenüber Andersdenkenden (SPD- und KPD-Mitglieder) in der Frühphase der nationalsozialistischen Herrschaft kam. Sie wurden gedemütigt, geschlagen, misshandelt, in „Schutzhaft“ genommen und in Konzentrationslager deportiert.

Bei der aktuellen Aktion handelte es sich um die bereits dritte Verlegung von Stolpersteinen in Diez und Umgebung nach August 2020 und Mai 2022. Dazu hat der Museums- und Geschichtsverein für Diez und Umgebung wieder eine Broschüre erstellt, die man zum Beispiel im Museum im Grafenschloss kostenlos erhalten kann. Für Layout und Druck sowie die Steine und ihre Verlegung selbst ist der Verein finanziell in Vorleistung gegangen. Thomas Rösel vom Arbeitskreis Stolpersteine ist jedoch zuversichtlich, die Kosten durch Spenden von Unternehmen und aus der Bevölkerung wieder hereinholen zu können. Einen Anfang machte dabei die Volksbank Rhein-Lahn-Limburg. Noch während der Verlegung der ersten Steine überreichte die Abteilungsleiterin stationärer Service, Melanie Swarovsky, Rösel einen Scheck über 250 Euro. Wer seinerseits die Arbeit der Ehrenamtlichen unterstützen will, kann dies mit einer Spende an den Museums- und Geschichtsverein für Diez und Umgebung, IBAN DE11 5709 2800 0206 3863 04, Verwendungszweck: Stolpersteine, gerne tun.