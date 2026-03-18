Von Klassik bis Queen In der Schönborner Kirche rockte das Cello-Duo Uschi Weidner 18.03.2026, 16:00 Uhr

i Das Cello-Duo, bestehend aus Leo Stoll und Elias Hauth, rockte die Schönborner Kirche. Steffi Heil

Wo bekommt man Musik von Klassik bis Queen geboten? Beim Cello-Duo, das nun in der Schönborner Kirche auftrat, natürlich! Die beiden Jungmusiker begeisterten das Publikum – und die Organisatorin.

Rund 80 Besucher fanden jüngst den Weg in die Kirche nach Schönborn. Grund war ein Konzert. Das Cello-Duo war angekündigt. Stefanie Heil war es erneut gelungen, zwei junge Musiker für ein Konzert in der Kirche zu Schönborn zu gewinnen. Das Cello: Mehr als nur ein Begleitinstrument Leo Stoll, er ist 22 Jahre jung, und Elias Hauth, 24 Jahre, kennen sich seit der Grundschule.







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