Eine Waldkugelbahn ist eine Kugelbahn im Freien, die sich durch die Natur schlängelt und hauptsächlich aus natürlichen Materialien wie Holz, Rinde oder Steinen besteht. In Hahnstätten ist solche eine Bahn entstanden.
Lesezeit 1 Minute
80 unterhaltsame Meter misst die neue Waldkugelbahn, die am Sonntag, 2. August, ab 14 Uhr auf dem Naturerlebnispfad in Hahnstätten eröffnet wird. Monatelang tüftelten zahlreiche freiwillige Helfer daran, die Kugeln an vielen Modulen vom Heideberg in Richtung Hohlenfelsbachtal rollen lassen, ohne dass sie wegen zu hohen Tempos aus der Bahn springen oder an einer der Stationen hängen bleiben.