In ihrer Konfetti-Sitzung zeigte die TuS Burgschwalbach mal wieder, wie Karneval geht. Mit Tanz, Musik und lustigen Büttenreden begeisterten die jungen Narren und Närrinnen ihr Publikum in der voll besetzten Burgblickhalle.
Mit der Kinderkappensitzung unter dem Motto „Disneyträume kunterbunt“ sorgte die TuS Burgschwalbach für beste närrische Stimmung in der voll besetzten und toll geschmückten Burgblickhalle. Die sogenannte Konfetti-Sitzung bot ein abwechslungsreiches Programm aus Tanz, Musik und Büttenreden und begeisterte Kinder wie Erwachsene gleichermaßen.