Kinderkarneval begeistert
In Burgschwalbach wurden Disney-Träume wahr
Lia Schüttler und Jonathan Kahl führten einen lustigen Dialog über Profiffußballer.
Christopher Kahl

In ihrer Konfetti-Sitzung zeigte die TuS Burgschwalbach mal wieder, wie Karneval geht. Mit Tanz, Musik und lustigen Büttenreden begeisterten die jungen Narren und Närrinnen ihr Publikum in der voll besetzten Burgblickhalle. 

Lesezeit 1 Minute
Mit der Kinderkappensitzung unter dem Motto „Disneyträume kunterbunt“ sorgte die TuS Burgschwalbach für beste närrische Stimmung in der voll besetzten und toll geschmückten Burgblickhalle. Die sogenannte Konfetti-Sitzung bot ein abwechslungsreiches Programm aus Tanz, Musik und Büttenreden und begeisterte Kinder wie Erwachsene gleichermaßen.

