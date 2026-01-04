Turbulentes Theater In Becheln hieß es in Rekordzeit: Bühne frei Andreas Galonska 04.01.2026, 06:00 Uhr

i Sie lieferten sich auf der Bühne in Becheln etliche spitze Dialoge: Christiane Martens als Sekretärin Elvira Emsig und Jürgen Hartenfels als Amtsgehilfe Willi Fuchs. Andreas Galonska

Theater hat in Becheln eine lange Tradition. Im alten Jahr war es wieder so weit, doch musste dabei die Aufführung in sehr kurzer Zeit gestemmt werden, da das neue Dorfgemeinschaftshaus erst vor kurzer Zeit fertig geworden ist.

Im Bechelner Dorfgemeinschaftshaus hob sich wieder der Vorhang für ein beschwingtes Stück der Theatergruppe, die allerdings lange Zeit nicht sicher wusste, ob es mit der Aufführung überhaupt klappen wird. Schließlich ist der Treffpunkt der Gemeinde umfassend saniert worden.







Artikel teilen

Artikel teilen