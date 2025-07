Pflege ist ein Knochenjob. Nicht nur die harte körperliche Arbeit, auch Wochenendarbeit und Schichtdienste machen den Job in der Pflege nicht besonders attraktiv. Die Branche ächzt besonders unter dem Fachkräftemangel. Vor allem Auszubildende, die ihre Perspektive in der Pflege sehen, sind rar. „Deshalb müssen wir uns als Arbeitgeber anstrengen, um die Pflege sicherzustellen“, berichtet Alexander Wand, Hausleiter des Seniorenzentrums Azurit in Bad Ems.

Dabei ist das, was politisch immer noch breit diskutiert wird, in der Pflege bereits viele Jahre Realität: „Ohne ausländische Kräfte könnten wir zumachen“, so Wand. Nur einer von fünf Mitarbeitern ist deutsch, schätzt Pflegedienstleitung Stefanie Henrichs. Auch bei den Azubis. Denn diese kommen im Seniorenzentrum in Bad Ems unter anderem aus Vietnam, Indien, Marokko, Usbekistan, rekrutiert über die Abteilung „Personal international“ des Azurit-Konzerns, der seinen Sitz im thüringischen Eisenberg hat und 50 Einrichtungen in ganz Deutschland betreibt. Laut einer Pressemitteilung wurde die Azurit-Gruppe kürzlich mit dem Siegel „Top Ausbildung Deutschland 2025“ ausgezeichnet und gehört damit laut der Studie von „Leading Employers“ offiziell zu den Top 1 Prozent aller Ausbildungsbetriebe in ganz Deutschland.

„Sie zeigen großen Respekt und Wertschätzung gegenüber älteren Menschen.“

Laut Pflegedienstleitung Stefanie Henrichs bringen ausländische Bewerberinnen besondere Eigenschaften mit

„Die beiden Kolleginnen in der Recruiting-Abteilung kümmern sich ausschließlich um die Anwerbung von Fachkräften oder potenziellen Azubis in der ganzen Welt“, erklärt Hausleiter Wand. Das führt dazu, dass er bis zu zehn Bewerbungen täglich im Postfach hat – ein Luxus, das weiß Wand. Das führe aber auch dazu, dass man sich die Leute aussuchen kann und das Team sehr gut besetzt ist, ergänzt Pflegedienstleitung Henrichs.

Für sie haben gerade Kolleginnen aus dem Ausland Eigenschaften, die im Arbeitsalltag besonders wertvoll sind: „Sie zeigen großen Respekt und Wertschätzung gegenüber älteren Menschen. Wir Deutschen sind da manchmal etwas distanzierter, reservierter, die Kolleginnen aus dem Ausland sind hingegen wahnsinnig herzlich, fürsorglich, gehen in Körperkontakt, wenn die Bewohner das wollen“, erzählt sie aus der Praxis. Da werde die Sprachbarriere schnell überwunden.

Anerkennung und Papierkram dauert bis zu einem Dreivierteljahr

Die Sprache sei bei der Rekrutierung natürlich schon ein wichtiges Thema. Bewerber für eine Fachkraftanerkennung müssen in Rheinland-Pfalz mindestens das Sprachniveau B2 aufweisen, also fortgeschritten Deutsch sprechen. „Das ist eine Hürde. Anderen Bundesländern reicht B1. Ich finde, da müsste das Verfahren vereinfacht werden“, kritisiert Wand. Auch die Länge der Verfahren bemängelt er. Bis jemand aus dem Ausland alle erforderlichen Amtsgänge erledigt und bestanden hat, dauert oft bis zu einem Dreivierteljahr. Zeit, die in der Pflege beim Personal fehlt und auch ein Aufwand, den er selbst deutlich merkt. Aber es lohnt sich, ist er überzeugt und blickt auf ein bunt gemischtes, starkes Team.

i Serine Muradyan kam mit 22 Jahren aus Algerien in den Rhein-Lahn-Kreis, heute mit 29 Jahren ist sie stellvertretende Pflegedienstleitung. Marta Fröhlich

Darunter ist Serine Muradyan. Sie kam 2018 als Au-pair aus Algerien nach Dausenau, damals war sie 22 Jahre alt. „Ich wollte gern bleiben und habe ein Freiwilliges Soziales Jahr im Seniorenheim in Bad Ems begonnen“, erzählt sie, „das war sehr schwer für mich, ich wollte eigentlich hinschmeißen.“ – „Damals war Frau Muradyan sprachlich schwach, aber sehr motiviert. Ich habe in ihr Potenzial gesehen und sie gefördert“, erinnert sich Heimleiter Wand. Nach dem FSJ kam die Ausbildung zur Pflegefachkraft, dann rasch die Beförderung zur Wohnbereichsleitung, seit diesem Monat ist die 29-Jährige stellvertretende Pflegedienstleitung. Eine steile Karriere. „Ich bin neugierig und will immer Neues lernen. Diese Chance bekomme ich hier“, so Muradyan. Deshalb blicke sie mit großer Freude auf eine aktuelle Azubine, die aus Marokko stammt. „Wenn ich sie sehe, sehe ich mich. Sie hat genau die gleichen Chancen, macht einen tollen Job, ist auch so motiviert“, freut sie sich über die engagierte Kollegin.

i Setzen sich gemeinsam für ihre ausländischen Kräfte ein: Hausleiter Alexander Wand und Pflegedienstleitung Stefanie Henrichs. Marta Fröhlich

Geschichten wie diese bestätigen Henrichs und Wand darin, dass migrantische Kolleginnen eine große Bereicherung fürs Team sind, auch wenn es Arbeit und Durchhaltevermögen braucht, sie ins Team zu integrieren und die Sprachbarriere zu überwinden. „Interessanterweise zeigen sich die Bewohner in den allermeisten Fällen extrem geduldig, nach zwei, drei Monaten verstehen sie sich blind“, berichtet Henrichs. Natürlich gebe es auch Skeptiker der Kriegsgeneration und auch sehr selten mal Totalverweigerer: „Da suchen wir aber immer früh das Gespräch, und wenn nichts mehr hilft, können wir im Team umstrukturieren, um auch die entsprechenden Kolleginnen zu schützen.“ Aber ob Azubi oder ausgelernte Fachkraft – im Seniorenzentrum Azurit läuft ohne die ausländischen Fachkräfte nichts.

Immer mehr ausländische Azubis im Gesundheitswesen

An den Schulen des Gesundheitswesens besaßen laut Statistischem Landesamt 2024 rund 18 Prozent der Schüler keine deutsche Staatsangehörigkeit. Am häufigsten stammten diese aus Indien (190), Frankreich (130), Syrien (110) und den afrikanischen Ländern Kamerun (90), Tunesien sowie Marokko (jeweils 40). Gegenüber dem Schuljahr 2014/15 ist der Ausländeranteil um das 2,5-Fache von 7 auf 18 Prozent gestiegen.