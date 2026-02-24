Kandidaten im Wahlkreis 7
Imgrund: Frühkindliche Bildung muss gestärkt werden
Annemarie Imgrund tritt im Wahlkreis 7 (Diez/Nassau) als Kandidatin der Grünen für den Landtag an.
Julia Carola Pohle

Grünen-Bewerberin im Wahlkreis 7 für den Landtag beantwortet Fragen zu sich und ihren politischen Überzeugungen.

Lesezeit 3 Minuten
In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Annemarie Imgrund tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 7 – Diez/Nassau für die Partei Bündnis90/Grüne an.

