Wüstes Gerangel zwischen einem angetrunkenen Familienvater und einem Polizisten beschäftigte kürzlich das Amtsgericht Diez. Auslöser dafür war ein Familienstreit, der Ende Juni 2024 in einem Ort der Verbandsgemeinde Diez zu eskalieren drohte. Der noch minderjährige Sohn eines Ehepaares sah sich dadurch veranlasst, telefonisch die Polizei zu informieren. Als ein Streifenwagen mit zwei Beamten kurz vor 23 Uhr am Ort des Geschehens eintraf, waren jedoch nur noch die Ehefrau und der Sohn anzutreffen. Der heute 40-jährige Vater hatte sich dagegen bereits aus dem Staub gemacht, um in einer Gelegenheitsunterkunft seinen Rausch auszuschlafen.

Da er allerdings die Schlüssel zu seinem Ausweichquartier vergessen hatte, drehte er noch einmal um, um die Schlüssel zu Hause zu holen. Dabei begegnete er – wegen der lauschigen Sommernacht mit freiem Oberkörper und merklich angetrunken – den beiden Polizisten, die anhielten und ihn ansprachen. Sofort ergriff der Angesprochene die Flucht, rannte durch das halbe Dorf und konnte erst an der heimischen Haustür von dem ihm nachlaufenden Beamten gestellt werden.

„Dort machte er dann eine Drehbewegung in meine Richtung und traf mich voll ins Gesicht“, berichtete der Polizist während der Verhandlung am Amtsgericht Diez bei seiner Zeugenaussage. „Dabei erhielt ich einen Cut am Ohr, meine Brille ging zu Boden und wurde teilweise beschädigt. Ich setzte mich zur Wehr, und dabei gingen auch wir beide zu Boden.“ Es setzte ein wüstes Gerangel mit Schlägen und Geratze ein. Erst als der zweite Kollege kurze Zeit später eintraf, gelang es, den Betrunkenen zu bändigen. Allerdings waren einige Schockschläge des Kollegen mit der Faust und letztlich sogar der Einsatz von Pfefferspray notwendig, ehe der 40-Jährige von dem Beamten abließ. Selbst mit Handschellen am Boden liegend, versuchte er noch, irgendetwas zu seiner Befreiung auszurichten.

„Ich werde euch aufhängen, mit dem Messer aufschlitzen und ausbluten lassen.“

Der Angeklagte gegenüber den Polizeibeamten

Als man ihn schließlich auf der Haustreppe absetzte und ihm seine Frau die Augen ausspülte, steigerte er sich in eine regelrechte Hasstirade: „Hurensöhne“, „Wichser“, „Arschgesichter“, „Bullenschweine“, „Ich werde euch aufhängen, mit dem Messer aufschlitzen und ausbluten lassen“ und „Ich werde eure Familien erschießen“ griff er seine Kontrahenten an. Erst das Erscheinen des Rettungswagens mit den Rettungssanitätern beruhigte ihn etwas, bereits am Einsatzort entschuldigte er sich bei den beiden Beamten und leistete auch beim anschließenden Transport und der Untersuchung im Limburger Krankenhaus sowie in der Ausnüchterungszelle keine Gegenwehr mehr. Eine Blutuntersuchung ergab einen Wert von 1,65 Promille Alkohol.

Wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in insgesamt vier Fällen, teilweise in Tateinheit mit Körperverletzung, Beleidigung, Bedrohung und Sachbeschädigung, musste er sich nun vor Gericht verantworten. Zu seiner Verteidigung brachte er hervor, dass die Situation in der Familie damals wegen der Probleme des Sohnes sehr angespannt gewesen sei und das Paar deshalb wieder angefangen habe, regelmäßig zu trinken. „So ein bis zwei Flaschen Wodka täglich nach Feierabend“ habe man gemeinsam konsumiert, manchmal auch mehr. An diesem Abend war Whiskey-Cola der Grund für den Rausch gewesen, der den häuslichen Streit eskalieren ließ.

Entschuldigung bei den Beamten und Suchtberatung

„Ich weiß, dass ich im Rausch eklig werden kann“, bekannte der Angeklagte, der sich im Übrigen nicht im Detail an die Geschehnisse erinnern konnte, jedoch alle ihm zur Last gelegten Taten voll umfänglich einräumte. „Ich hatte einen Blackout, einen Filmriss. Das tut mir wirklich leid, was damals passiert ist“, entschuldigte er sich. Auch persönlich hatte er nur ein paar Tage später in der Inspektion Diez die beiden Beamten aufgesucht, die seine Entschuldigung annahmen. Seit Dezember sei er abstinent und in der Suchtberatung der Diakonie. Eine Narbe im Gesicht und drei auf dem Rücken erinnerten ihn täglich an sein Fehlverhalten, verriet er.

„Das war schon eine saubere Nummer, die Sie da abgezogen haben“, eröffnete die Oberstaatsanwältin ihr Plädoyer und forderte eine Freiheitsstrafe von acht Monaten, die angesichts einer bislang blütenweißen Weste im Vorstrafenregister noch zur Bewährung ausgesetzt werden könnte. Das Gericht schloss sich dem in seinem Urteil an. Allerdings ist Voraussetzung für die gewährte Bewährungszeit von drei Jahren unter anderem, dass die begonnene Suchtberatung erfolgreich weitergeführt wird. „Eine solche Vielzahl von Straftaten und so viel Stress, weil man getrunken hat. Das darf so einfach nicht wieder vorkommen“, merkte der Vorsitzende Richter noch an.