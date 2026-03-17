Landtagswahl 2026
Im Stala in Bad Ems laufen alle Zahlen zusammen
Bei ihnen laufen alle Wahlergebnisse des Landes zusammen (von links): Stephan Danzer, Jürgen Hammerl und Marco Ludwig.
Bei ihnen laufen alle Wahlergebnisse des Landes zusammen (von links): Stephan Danzer, Jürgen Hammerl und Marco Ludwig.
Marta Fröhlich

Endspurt vor der Landtagswahl am Sonntag: Im Statistischen Landesamt sitzt auch der Landeswahlleiter Marco Ludwig. Hier werden alle Wahlergebnisse des Landes erfasst. Wir haben nachgehört, wie die Vorbereitungen laufen.

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„Es ist eine besondere Woche, das fühlte sich heute Morgen schon anders an als sonst“, sagt Marco Ludwig mit Blick auf Sonntag. Dann, am 22. März, wählt Rheinland-Pfalz seinen Landtag, und Ludwig und sein Team sind dafür verantwortlich, dass alles reibungslos läuft und die Wähler rasch erfahren, wie es politisch in RLP weitergeht.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungPolitik (LaWa)

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