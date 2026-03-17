Landtagswahl 2026 Im Stala in Bad Ems laufen alle Zahlen zusammen Marta Fröhlich 17.03.2026, 18:00 Uhr

i Bei ihnen laufen alle Wahlergebnisse des Landes zusammen (von links): Stephan Danzer, Jürgen Hammerl und Marco Ludwig. Marta Fröhlich

Endspurt vor der Landtagswahl am Sonntag: Im Statistischen Landesamt sitzt auch der Landeswahlleiter Marco Ludwig. Hier werden alle Wahlergebnisse des Landes erfasst. Wir haben nachgehört, wie die Vorbereitungen laufen.

„Es ist eine besondere Woche, das fühlte sich heute Morgen schon anders an als sonst“, sagt Marco Ludwig mit Blick auf Sonntag. Dann, am 22. März, wählt Rheinland-Pfalz seinen Landtag, und Ludwig und sein Team sind dafür verantwortlich, dass alles reibungslos läuft und die Wähler rasch erfahren, wie es politisch in RLP weitergeht.







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