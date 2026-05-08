Freibadsaison startet
Im Rhein-Lahn-Kreis wird angebadet
Die Freibäder der Region, wie das in Lahnstein, stehen in den Startlöchern für die Saison 2026.
Die Freibäder der Region, wie das in Lahnstein, stehen in den Startlöchern für die Saison 2026.
Mira Bind/Stadt Lahnstein

Die Freibäder in der Region starten in die Sommersaison. Doch das Wetter spielt noch nicht so ganz mit, weshalb manche mit der Öffnung noch ein bisschen warten wollen. Wann es wo losgeht und was der Eintritt dieses Jahr kostet. 

Lesezeit 4 Minuten
Sportlich seine Bahnen ziehen, vom Drei-Meter-Turm springen oder einfach nur gemütlich planschen und Spaß haben – egal, die Vorfreude auf die Freibadsaison ist bei vielen Menschen jedenfalls groß. Doch ab wann genau können Wasserratten im Rhein-Lahn-Kreis eigentlich Open-Air-Freuden genießen?

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