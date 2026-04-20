Was Betroffene tun können Im Rhein-Lahn-Kreis häuft sich perfider Telefonbetrug Marta Fröhlich 20.04.2026, 06:00 Uhr

i Im Rhein-Lahn-Kreis häufen sich Betrugsfälle übers Telefon. Karl-Josef Hildenbrand. picture alliance/dpa

Kriminelle setzen Angerufene immer häufiger mit Enkeltrick und Schockanrufen unter Druck. Polizei, Kreisverwaltung und Bankexperte geben Tipps, was dann zu tun ist.

In letzter Zeit erreichen unsere Zeitung wieder gehäuft Berichte, dass Menschen Opfer von Betrug am Telefon geworden sind. So erhielt kürzlich ein Cramberger am Morgen einen Anruf eines angeblichen Mitarbeiters der Volksbank, welcher ihm mitteilte, dass es Sicherheitsprobleme bei der Bank gebe und man die Kundenkonten sicherer machen müsse, teilt die Polizei mit.







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