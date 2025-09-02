Züge auf der Lahnstrecke verspäten sich und sind oft nur mit einem Triebwagen unterwegs, was ständig zu Engpässen führt. Das sorgt unter anderem beim Schülerverkehr für Probleme.

Pendler und Reisende haben auf der rechten Rheinstrecke teilweise erhebliche Probleme mit der Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit der Züge von VIAS (wir berichteten). Allerdings erleben Schüler, Eltern und Pendler auch im Lahntal immer wieder besondere Herausforderungen, wenn die Kapazitäten nicht ausreichen und sich Züge verspäten oder ausfallen. Da dort die Züge der DB Regio unterwegs sind, können Reisende im Lahntal die Forderung der „BI gegen Umweltschäden durch die Bahn“ aus dem Mittelrheintal nicht nachvollziehen, das alle Zugverkehre an die Deutsche Bahn AG zurückgegeben werden sollten.

Am Montag, 26. August, kamen gleich mehrere Störungen zusammen. Weichenprobleme in Limburg sorgten dafür, dass DB Regio bei einer Regionalbahn am Morgen statt regulär drei, nur einen einzelnen Triebwagen – mit der geringstmöglichen Kapazität – von Limburg nach Koblenz auf die Reise schicken konnte. Eine Störung an einem Bahnübergang in Nassau führte dazu, dass die Verspätung von zehn auf 20 Minuten anwuchs. Bei dem überwiegend von Schülern genutzten Zug mussten bereits in Nassau, aber auch in Nievern und Friedrichssegen, Fahrgäste zurückbleiben. Das Zugpersonal verwies auf den nachfolgenden Zug, der ebenfalls mit einer Verspätung von 20 Minuten Niederlahnstein und Koblenz erreichte.

„Mehrere Wagen fehlen.“

Diese Anzeige tauscht häufiger bei Frühverbindungen der Bahn auf, es wird eng im Zug.

Nachdem DB Regio gegenüber dem Zweckverband SPNV-Nord betonte, dass sich diese Probleme möglichst nicht wiederholen sollten, gab es schon am Freitagmorgen neue Probleme: Bei gleich drei Frühverbindungen wurde angezeigt: „Mehrere Wagen fehlen“. Bei zwei Regionalbahnen stand wieder nur ein kurzer Solo-Triebwagen zur Verfügung, der von Fahrgästen, aber auch dem Personal, häufig als „Bobby-Car“ bezeichnet wird. Eltern berichteten, dass es auch zur Mittagszeit Probleme gab, sodass Bus-Anschlüsse in Nassau verpasst und private Abholungen organisiert werden mussten.

Nach Angaben des Zweckverbands SPNV-Nord soll die Kapazitätsabdeckung auf der Lahntalbahn seit Schulbeginn im Schnitt bei 97,4 Prozent liegen und je nach Regionalbahn zwischen 96,6 Prozent und 98,9 Prozent. Daher wäre nicht die Anzahl der zur Verfügung stehenden Fahrzeuge das Problem, sondern eher technische Mängel, die während der Fahrt auftreten.

Nachrüstung mit Signalen gefordert

Während der hessische Abschnitt die Lahntalbahn signaltechnisch für einen Gleiswechselbetrieb ertüchtigt wurde, fehlt diese Möglichkeit im Rhein-Lahn-Kreis. Als kürzlich ein Triebwagen im Bahnhof Bad Ems liegen geblieben ist, konnte der Abschnitt zwischen Bad Ems und Dausenau nur nach Ausstellung schriftlicher Befehle (was viel Zeit in Anspruch nimmt) im Gegengleis befahren werden. Nach Auffassung von Fahrgast- und Verkehrsverbänden müssten die zweigleisigen Abschnitte zwischen der Lahnbrücke Hohenrhein und der Überleitstelle Dausenau dringend mit den erforderlichen Signalen nachgerüstet werden, was bei elektronischen Stellwerken mit überschaubarem Aufwand realisierbar ist.

Zu einem ständigen Ärgernis hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten der Einsatz der kurzen Solo-Triebwagen für die Bundesländer übergreifende Regional-Express-Verbindung Koblenz – Limburg – Gießen entwickelt. Die oft völlig unzureichenden Kapazitäten mit maximal fünf Fahrradplätzen führen immer wieder zu Frust und Diskussionen sowie Verspätungen. Dies ist umso unverständlicher, da der gültige Verkehrsvertrag eine Mindestkapazität fordert, die regelmäßig nicht erbracht wird. Da diese Leistungen zur Hälfte das Gebiet des hessischen Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) betreffen, stellt sich die Frage, warum von dort bislang kein deutlicher Widerspruch gegen die Schlechtleistungen erfolgt.