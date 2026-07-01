Straße zu und Zugausfälle
Im Lahntal herrscht weiterhin Bahnchaos
Fahrgäste suchen in Limburg die Haltestellen für den SEV. Die viertägige Sperrung der Eisenbahnstraße verhindert die Nutzung am
Fahrgäste suchen in Limburg die Haltestellen für den SEV. Die viertägige Sperrung der Eisenbahnstraße verhindert die Nutzung am festgelegten Platz. Warnungen wurden ignoriert, Ersatzlösungen fehlen.
Joachim Laux

Die Hitze sorgt für Zugausfälle, Kanaldeckel-Sanierungen ziehen eine Straßensperrung in Limburg nach sich, die eine Nutzung der Ersatzhaltestellen nicht möglich macht. Pendler auf der Lahntalbahn müssen auch dieser Tage wieder geduldig sein.

Lesezeit 1 Minute
Die Auswirkungen der großen Hitze werden auf der Lahntalbahn voraussichtlich noch bis inklusive Freitag, 3. Juli, zu vielen Zugausfällen führen. In Limburg sorgt die Sperrung der Eisenbahnstraße und aller SEV-Haltestellen zu chaotischen Verhältnissen am ZOB Süd.

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