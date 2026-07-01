Die Hitze sorgt für Zugausfälle, Kanaldeckel-Sanierungen ziehen eine Straßensperrung in Limburg nach sich, die eine Nutzung der Ersatzhaltestellen nicht möglich macht. Pendler auf der Lahntalbahn müssen auch dieser Tage wieder geduldig sein.
Lesezeit 1 Minute
Die Auswirkungen der großen Hitze werden auf der Lahntalbahn voraussichtlich noch bis inklusive Freitag, 3. Juli, zu vielen Zugausfällen führen. In Limburg sorgt die Sperrung der Eisenbahnstraße und aller SEV-Haltestellen zu chaotischen Verhältnissen am ZOB Süd.