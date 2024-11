Im Hospiz umsorgt statt nur versorgt

Hadamar. Irgendwann kam der Zeitpunkt, an dem ihr ihre ganze Professionalität nichts mehr genutzt hat, an dem sie und ihr Mann sich mit dem Gedanken vertraut machen mussten, dass ihr Schwiegervater so krank ist, dass er sterben wird, so mutlos, dass er nur noch sterben will. Und dass es ganz schwer zu entscheiden ist, wo der beste Ort für einen Menschen in der letzten Lebensphase ist. Dass Siegbert Wolter nicht im Krankenhaus bleiben soll, war klar. Wo er sterben will, erst einmal nicht.