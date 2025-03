Am vergangenen Samstag gab es in Diez die Gelegenheit, sich Sandsäcke für den Hochwasserschutz zu sichern. In Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr Diez-Freiendiez und der Firma Hartmann, auf deren Gelände die Aktion stattfand, bot die Verbandsgemeinde (VG) bis zu 20 Säcke pro Haushalt an. Das Füllgewicht lag bei 15 Kilogramm und es wurde ein Kostenbeitrag von drei Euro pro Sack fällig. Etwa 650 Stück wurden so von 9 bis 12 Uhr an Interessierte abgegeben. Die Idee zur Aktion hatte laut Feuerwehr der Wehrleiter Thomas Wilbert gehabt. „Eigentlich war geplant, dass die Bürgerinnen und Bürger ihre Sandsäcke selbst befüllen. Doch wir waren so im Flow, dass über 600 Sandsäcke im Nu gefüllt waren!“, stellte später noch VG-Bürgermeisterin Maren Busch in den sozialen Medien fest. Wer noch Sandsäcke braucht, kann sie am kommenden Samstag, 22. März, von 9 bis 12 Uhr am „Thorns Weiher” in Holzappel holen. „Anmeldungen sind noch möglich – alle Infos auf der Homepage“, so die VG.