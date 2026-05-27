Vierstellige Entsorgungskosten
Illegaler Müll: Ärger um Asbestfund im Vorderwald Diez
Zwei Männer in Schutzanzügen und rund zwei Stunden Arbeit wird die Beseitigung des Mülls wohl in Anspruch nehmen.
Zwei Männer in Schutzanzügen und rund zwei Stunden Arbeit wird die Beseitigung des Mülls wohl in Anspruch nehmen.
Johannes Koenig

Eine unschöne Überraschung entdeckte am Pfingstsonntag ein Spaziergänger im Diezer Vorderwald. Am Wegesrand hatte jemand vermutlich asbesthaltige Wellplatten „billig“ entsorgt. 

Lesezeit 2 Minuten
„Warum muss illegal entsorgter Müll immer zusätzlich noch einen Abhang runtergeworfen werden?“ Kopfschüttelnd steht Bauhofmitarbeiter Axel Wagner am Wegesrand. Ein Spaziergänger war am Pfingstsonntag zusammen mit seinem Hund im Diezer Vorderwald unterwegs, als er neben einem Waldweg einen Stoß verstreuter Wellplatten entdeckte.

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