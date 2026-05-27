Eine unschöne Überraschung entdeckte am Pfingstsonntag ein Spaziergänger im Diezer Vorderwald. Am Wegesrand hatte jemand vermutlich asbesthaltige Wellplatten „billig“ entsorgt.
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„Warum muss illegal entsorgter Müll immer zusätzlich noch einen Abhang runtergeworfen werden?“ Kopfschüttelnd steht Bauhofmitarbeiter Axel Wagner am Wegesrand. Ein Spaziergänger war am Pfingstsonntag zusammen mit seinem Hund im Diezer Vorderwald unterwegs, als er neben einem Waldweg einen Stoß verstreuter Wellplatten entdeckte.