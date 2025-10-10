Wer Müll illegal am Straßenrand, auf Parkflächen oder im Wald entsorgt, muss sich nicht wegen einer Straftat verantworten, sondern begeht eine Ordnungswidrigkeit. Im Rhein-Lahn-Kreis haben die Fälle zugenommen. Zu Geldbußen kommt es aber nur selten.
Mittlerweile ist der Schandfleck im Lahnsteiner Stadtwald vom Bauhof der Stadt beseitigt worden: Doch die illegale Entsorgung des eigenen Hausrats bleibt ein Problem, das immer größer wird im Rhein-Lahn-Kreis. Dies hat eine Nachfrage unserer Zeitung bei der Kreisverwaltung ergeben.