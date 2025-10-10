Nach Vorfall in Lahnstein Illegale Müllkippen: Die wenigsten werden erwischt 10.10.2025, 06:00 Uhr

i Wanderer entdeckten vor Kurzem abgeladenen Müll im Lahnsteiner Stadtwald. Inzwischen ist er vom Bauhof der Stadt beseitigt worden. Irmgard Bugiel

Wer Müll illegal am Straßenrand, auf Parkflächen oder im Wald entsorgt, muss sich nicht wegen einer Straftat verantworten, sondern begeht eine Ordnungswidrigkeit. Im Rhein-Lahn-Kreis haben die Fälle zugenommen. Zu Geldbußen kommt es aber nur selten.

Mittlerweile ist der Schandfleck im Lahnsteiner Stadtwald vom Bauhof der Stadt beseitigt worden: Doch die illegale Entsorgung des eigenen Hausrats bleibt ein Problem, das immer größer wird im Rhein-Lahn-Kreis. Dies hat eine Nachfrage unserer Zeitung bei der Kreisverwaltung ergeben.







