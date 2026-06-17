Nach Vorfall bei Lahnstein
Illegale Autorennen: Polizei sieht keine Häufung 
Im Raum Koblenz nimmt die Polizei Autotuner und -poser ins Visier. Augenzeugen beobachten immer häufiger auch im Rhein-Lahn-Krei
Im Raum Koblenz nimmt die Polizei Autotuner und -poser ins Visier. Augenzeugen beobachten immer häufiger auch im Rhein-Lahn-Kreis illegale Rennen und riskante Fahrmanöver.
David Young. dpa

Ein dramatischer Beinahe-Unfall bei Lahnstein, von dem ein Augenzeuge berichtete, ließ die Tage aufhorchen. Zeigt sich auch in unserer Region eine illegale Raserszene? Wir fragen bei der Polizei nach.

Lesezeit 2 Minuten
Mit 150 km/h durch den Malberg-Tunnel, zu dritt nebeneinander auf der B260 an der Ruppertsklamm: Immer häufiger beobachten unsere Leser Raser und illegale Rennen in der Region. Vor Kurzem erreichte uns die schockierende Schilderung eines Augenzeugen, der um Haaresbreite einem schweren Unfall zwischen Lahnstein und Fachbach entkommen ist.

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