Polizei fahndet Illegale Autorennen auf der B260: Augenzeuge berichtet Marta Fröhlich 11.06.2026, 08:00 Uhr

i Immer wieder beobachten Augenzeugen, wie Raser die B260 für illegale Rennen nutzen. Frank Rumpenhorst. picture alliance/dpa

Frank B. entging nur knapp einem lebensgefährlichen Unfall, als er auf der B260 einem illegalen Autorennen ausweichen musste. Die Polizei sucht nun Zeugen für nächtliche Rennfahrten auf den Bundes- und Landesstraßen in der Region.

Nutzen junge Raser die B260 als Rennstrecke? Diesen Verdacht hat Frank B., der in einer Nacht zum Donnerstag nach einem Konzert mit seiner Freundin von Koblenz nach Bad Ems unterwegs war und um Haaresbreite in einen lebensgefährlichen Unfall verwickelt gewesen wäre.







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