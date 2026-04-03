Benefizlauf in Bad Ems
Ihre Mission: Herzkissen – gemeinsam gegen Krebs
Alexandra Weber, Geschäftsführerin der gemeinnützigen Unternehmergesellschaft "Herzkissen - gemeinsam gegen Krebs", weiß um die
Alexandra Weber, Geschäftsführerin der gemeinnützigen Unternehmergesellschaft "Herzkissen - gemeinsam gegen Krebs", weiß um die Wirksamkeit und die Sinnhaftigkeit der Herzkissen. Gerne hätte sie ein Büro für die Initiative. Dafür sucht sie Sponsoren.
Christine Vary

Eine Idee mit einer Mädchengruppe in Osterspai wurde zu einem Phänomen: Die Unternehmergesellschaft Herzkissen liefert mittlerweile in die ganze Welt. Gründerin Alexandra Weber erklärt unserer Zeitung, was das mit dem Stadtlauf in Bad Ems zu tun hat.

Lesezeit 4 Minuten
Es hat ganz klein angefangen. Heute hat sie einen „Riesenapparat“, erzählt Alexandra Weber (46). Ihre Mission sind die Herzkissen, eine Erfolgsgeschichte ohne Gleichen. Die Adressaten sind Frauen nach einer Brustkrebs-Operation. Die Herzkissen werden weltweit verschenkt.

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