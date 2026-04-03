Eine Idee mit einer Mädchengruppe in Osterspai wurde zu einem Phänomen: Die Unternehmergesellschaft Herzkissen liefert mittlerweile in die ganze Welt. Gründerin Alexandra Weber erklärt unserer Zeitung, was das mit dem Stadtlauf in Bad Ems zu tun hat.
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Es hat ganz klein angefangen. Heute hat sie einen „Riesenapparat“, erzählt Alexandra Weber (46). Ihre Mission sind die Herzkissen, eine Erfolgsgeschichte ohne Gleichen. Die Adressaten sind Frauen nach einer Brustkrebs-Operation. Die Herzkissen werden weltweit verschenkt.