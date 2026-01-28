Diskussion um Rheinquerung IHK Koblenz: Vorteile einer Brücke liegen auf der Hand Marta Fröhlich

Daniel Rühle 28.01.2026, 06:00 Uhr

i Zwischen St Goar-Fellen und St. Goarshausen soll eine Mittelrheinbrücke entstehen. Die Rheinquerung hat viele Befürworter - vor allem in der Wirtschaft. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Die Mittelrheinbrücke ist seit Jahren Thema im Tal. Während die Politik über ihre Finanzierung auch über den Bau hinaus verhandelt, betont die heimische Wirtschaft ihre große Bedeutung – ob für Arbeitgeber und Arbeitnehmer oder den Tourismus.

Sie ist seit Jahrzehnten Thema im Mittelrheintal, aktuell wieder, weil die Politik über ihre Finanzierung streitet. Nach einer (mit einem kleinen Aber versehenen) Zusage der Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) für eine 90-Prozent-Förderung beim Bau der Brücke kam prompt das Nein zur Übernahme der anfallenden Unterhaltungskosten.







