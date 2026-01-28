Die Mittelrheinbrücke ist seit Jahren Thema im Tal. Während die Politik über ihre Finanzierung auch über den Bau hinaus verhandelt, betont die heimische Wirtschaft ihre große Bedeutung – ob für Arbeitgeber und Arbeitnehmer oder den Tourismus.
Lesezeit 3 Minuten
Sie ist seit Jahrzehnten Thema im Mittelrheintal, aktuell wieder, weil die Politik über ihre Finanzierung streitet. Nach einer (mit einem kleinen Aber versehenen) Zusage der Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) für eine 90-Prozent-Förderung beim Bau der Brücke kam prompt das Nein zur Übernahme der anfallenden Unterhaltungskosten.