Jugend befragt Politiker
IGS Nastätten veranstaltet politische Schülerdebatte
Klassenlehrer Thomas Maier schreibt die Themen, die die Schüler der 9b für die Podiumsdiskussion erarbeitet haben, nochmal an di
Klassenlehrer Thomas Maier schreibt die Themen, die die Schüler der 9b für die Podiumsdiskussion erarbeitet haben, nochmal an die Tafel
Mariam Nasiripour

Schüler der IGS Nastätten konfrontieren am 5. November Politiker mit Fragen zu Mobilität, Bildung und Gesundheit im Kreis. Unsere Zeitung hat eine Schulklasse vorab besucht und herausgefunden, welche Themen die Jugendlichen besonders beschäftigen.

Lesezeit 2 Minuten
Bereits zum zweiten Mal veranstaltet die Integrierte Gesamtschule (IGS) Nastätten eine politische Podiumsdiskussion mit den Jugendvertretern der Parteien. Die Themen wurden von Schülern der neunten und zehnten Jahrgangsstufe ausgewählt. Die Moderation übernehmen Schüler aus dem Leistungskurs Sozialkunde der zwölften Jahrgangsstufe.
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