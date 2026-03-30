Diezer Teppichmesser-Prozess „Ich bring dich jetzt um“: Opfer schildert die Tat Till Kronsfoth 30.03.2026, 12:00 Uhr

i Mit drastischen Schilderungen beschrieb der Geschädigte während des dritten Prozesstages in Diez aus seiner Sicht das Geschehen. Er wurde mit einem Teppichmesser verletzt (Symbolbild). Thomas Frey/dpa. picture alliance / dpa

Beim dritten Verhandlungstag des Prozesses am Diezer Amtsgericht, bei dem zwei Männer einen dritten mit einem Teppichmesser aufgeschlitzt haben sollen, kam nun ausführlich das Opfer zu Wort. Es kam zu dramatischen Schilderungen.

Mit Spannung war die Fortsetzung des Strafprozesses am Diezer Amtsgericht, bei dem zwei Männer angeklagt sind, einen dritten mit einem Teppichmesser aufgeschlitzt zu haben, erwartet worden. Denn nachdem der Geschädigte an den beiden ersten Verhandlungstagen nicht erschienen war, ließ das Gericht ihn diesmal durch die Polizei vorführen und tatsächlich schilderte der heute 22-Jährige die Tat aus seiner Sicht in allen Einzelheiten.







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