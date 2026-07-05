Gelungene Integration
Ibrahim will für immer in Nassau bleiben
Ulrich Pebler (links) lobt die gelungene Integration von Ibrahim Gudle (Zweiter von links). Viel dabei geholfen haben Uschi und
Ulrich Pebler (links) lobt die gelungene Integration von Ibrahim Gudle (Zweiter von links). Viel dabei geholfen haben Uschi und Karl-Heinz Thorn (rechts).
Christine Vary

Bauhof-Mitarbeiter Ibrahim Gudle gehört seit Jahren zum vertrauten Stadtbild in Nassau. Zusammen mit Freunden und Kollegen konnte der gebürtige Somalier, der 2013 nach Deutschland kam, nun einen weiteren Meilenstein feiern.

Lesezeit 3 Minuten
„Unser Bub“, klopft Uschi Thorn Ibrahim Gudle auf die Schulter. Zusammen mit ihrem Ehemann Karl-Heinz ist sie zum Nassauer Rathaus gekommen, um ihren Schützling zu begleiten, dieses Mal zu einem Termin mit der Presse. Oben wartet Ulrich Pebler, erster Beigeordneter der Stadt Nassau und zuständig für das alltägliche Geschäft des Bauhofes.

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