„,Dein Tag’ im Aartal“ Hunderte erkunden Heimat rund um Hahnstätten Christopher Kahl 04.10.2026, 16:00 Uhr

i Daniel Schmidt (Tourismusmanager der VG Aar-Einrich) und Lars Denninghoff (Bürgermeister VG Aar-Einrich) bei der Eröffnung von „,Dein Tag' im Aartal!" Christopher Kahl

Wandern, Stöbern, Musik genießen: Die Besucher von „,Dein Tag’ im Aartal!“ erwartete wieder ein buntes Programm, um ihre Heimat noch besser kennenzulernen. In diesem Jahr war sogar eine neue Veranstaltung dabei.

Bei bestem Feiertagsprogramm und zahlreichen Angeboten in mehreren Orten zog „‚Dein Tag‘ im Aartal!“ am Samstag, 3. Oktober, wieder viele Besucherinnen und Besucher an. Rund um den Tag der Deutschen Einheit bot sich die Gelegenheit, die eigene Heimat zu erkunden, gemeinsam unterwegs zu sein und regionale Angebote kennenzulernen.







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