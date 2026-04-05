Diezer Tierheim Hund, Katze, Waschbär Till Kronsfoth 05.04.2026, 06:00 Uhr

i Anna Scherer nimmt von Frank Marco Biebricher und Marcello Santiago-Julian einen Scheck in Höhe von 500 Euro entgegen. Till Kronsfoth

Wer einen Hund aus dem Diezer Tierheim adoptieren möchte, kann nicht einfach vorbeikommen und einen Vierbeiner mitnehmen. Denn der Hund muss nicht nur zum Herrchen passen, sondern das Herrchen auch zum Hund.

Eine Dame schließt vor dem Hundehaus des Diezer Tierheims überglücklich ihren entlaufenen Chihuahua in die Arme. „Was machst du denn für Sachen?“, tadelt sie ihn liebevoll. Der kleine Hund war in Oberneisen ausgerissen und zwischen Flacht und Holzheim von Passanten gefunden worden, die den Vierbeiner im Diezer Tierheim abgaben.







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