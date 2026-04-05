Wer einen Hund aus dem Diezer Tierheim adoptieren möchte, kann nicht einfach vorbeikommen und einen Vierbeiner mitnehmen. Denn der Hund muss nicht nur zum Herrchen passen, sondern das Herrchen auch zum Hund.
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Eine Dame schließt vor dem Hundehaus des Diezer Tierheims überglücklich ihren entlaufenen Chihuahua in die Arme. „Was machst du denn für Sachen?“, tadelt sie ihn liebevoll. Der kleine Hund war in Oberneisen ausgerissen und zwischen Flacht und Holzheim von Passanten gefunden worden, die den Vierbeiner im Diezer Tierheim abgaben.