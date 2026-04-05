Diezer Tierheim
Hund, Katze, Waschbär
Anna Scherer nimmt von Frank Marco Biebricher und Marcello Santiago-Julian einen Scheck in Höhe von 500 Euro entgegen.
Anna Scherer nimmt von Frank Marco Biebricher und Marcello Santiago-Julian einen Scheck in Höhe von 500 Euro entgegen.
Till Kronsfoth

Wer einen Hund aus dem Diezer Tierheim adoptieren möchte, kann nicht einfach vorbeikommen und einen Vierbeiner mitnehmen. Denn der Hund muss nicht nur zum Herrchen passen, sondern das Herrchen auch zum Hund.

Lesezeit 3 Minuten
Eine Dame schließt vor dem Hundehaus des Diezer Tierheims überglücklich ihren entlaufenen Chihuahua in die Arme. „Was machst du denn für Sachen?“, tadelt sie ihn liebevoll. Der kleine Hund war in Oberneisen ausgerissen und zwischen Flacht und Holzheim von Passanten gefunden worden, die den Vierbeiner im Diezer Tierheim abgaben.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungUmwelt

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren