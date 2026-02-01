Die 53. Hüttengaudi in Freiendiez verwandelte das Dorfgemeinschaftshaus in Birlenbach in ein Feuerwerk aus Büttenreden, Showtänzen und Humor. Ein Abend voller Pointen, Gesang und überraschender Einlagen – Fastnacht, wie sie geliebt wird.
Lesezeit 2 Minuten
Die Freiendiezer „Bachgermanen“ wissen bekanntlich, wie man feiert. Doch was die Mitglieder des Männerchors während ihrer traditionellen Hüttengaudi im Dorfgemeinschaftshaus in Birlenbach boten, brachte selbst die erfahrensten Fastnachter an den Rand der närrischen Erschöpfung – vor Lachen, versteht sich.