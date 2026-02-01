Lachflash im Lahntal Hüttengaudi: Närrischer Erfolg mit Helau und Halleluja Rolf-Peter Kahl 01.02.2026, 20:00 Uhr

i Ein buntes Programm erlebten die Gäste der Hüttengaudi des Freiendiezer Männerchors. Rolf-Peter Kahl

Die 53. Hüttengaudi in Freiendiez verwandelte das Dorfgemeinschaftshaus in Birlenbach in ein Feuerwerk aus Büttenreden, Showtänzen und Humor. Ein Abend voller Pointen, Gesang und überraschender Einlagen – Fastnacht, wie sie geliebt wird.

Die Freiendiezer „Bachgermanen“ wissen bekanntlich , wie man feiert. Doch was die Mitglieder des Männerchors während ihrer traditionellen Hüttengaudi im Dorfgemeinschaftshaus in Birlenbach boten, brachte selbst die erfahrensten Fastnachter an den Rand der närrischen Erschöpfung – vor Lachen, versteht sich.







