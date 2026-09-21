Polizeieinsatz in Bäckerei Hünfelden-Kirberg: Auf die Ex-Frau eingestochen 21.09.2026, 12:01 Uhr

i Der Bereich um die Bäckerei ist weiträumig abgesperrt worden. Tobias Ketter

In einer Kirberger Bäckerei ist eine Frau schwer verletzt worden – durch Stichverletzungen. Passanten greifen ein und halten den mutmaßlichen Täter fest. Was bislang bekannt ist.

In der Bäckerei Heck in Kirberg ist es am Sonntagvormittag zu einem Messerangriff gekommen. Wie die Polizei mitteilt, betrat gegen 11 Uhr ein 50-jähriger Mann den Verkaufsraum der Bäckerei, in dem sich seine von ihm getrennt lebende Ehefrau befand. „Im Verkaufsraum soll er sie nun mit einem Küchenmesser angegriffen haben“, hat die Polizei am Sonntag mitgeteilt.







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