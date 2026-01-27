Das Landgericht Limburg hat einen 27-Jährigen, der wegen schweren Wohnungseinbruchsdiebstahls angeklagt war, freigesprochen
Ein wegen schweren Wohnungseinbruchsdiebstahls angeklagter Mann aus Herford (Nordrhein-Westfalen) ist von der 5. Großen Strafkammer des Landgerichts Limburg freigesprochen worden. Der 27-Jährige war an einem späten Freitagabend im April 2022 vor dem Wohnzimmer eines Ehepaars mit Kleinkind in Hünfelden aufgetaucht, hatte die Scheibe mit einem Backstein eingeworfen und die Bewohner in Angst und Schrecken versetzt; sie flüchteten zu Nachbarn.