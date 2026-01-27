Prozess am Landgericht Limburg
Hünfelden: Einbrecher wird freigesprochen
Weil er in ein Wohnhaus in Hünfelden eingebrochen war, musste sich ein 27-Jähriger von dem Landgericht in Laimburg verantworten.
Fredrik von Erichsen. dpa

Das Landgericht Limburg hat einen 27-Jährigen, der wegen schweren Wohnungseinbruchsdiebstahls angeklagt war, freigesprochen

Lesezeit 1 Minute
Ein wegen schweren Wohnungseinbruchsdiebstahls angeklagter Mann aus Herford (Nordrhein-Westfalen) ist von der 5. Großen Strafkammer des Landgerichts Limburg freigesprochen worden. Der 27-Jährige war an einem späten Freitagabend im April 2022 vor dem Wohnzimmer eines Ehepaars mit Kleinkind in Hünfelden aufgetaucht, hatte die Scheibe mit einem Backstein eingeworfen und die Bewohner in Angst und Schrecken versetzt; sie flüchteten zu Nachbarn.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungJustiz

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren