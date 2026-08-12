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Hubschrauber über Lahnstein: Bahn saniert
Hubschraubereinsatz der Bahn in Lahnstein: Die Flüge stehen im Zusammenhang mit der Generalsanierung.
Hubschraubereinsatz der Bahn in Lahnstein: Die Flüge stehen im Zusammenhang mit der Generalsanierung.
Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Rund 160 Kilometer lang ist die Bahnstrecke auf der rechten Rheinstrecke zwischen Troisdorf und Wiesbaden, die seit Mitte Juli gesperrt ist. Die Strecke wird saniert und modernisiert. Dabei spielen Hubschrauber eine große Rolle.

Lesezeit 1 Minute
Laute Rotorengeräusche von den frühen Morgenstunden bis zum Abend haben am Mittwoch viele Bürger in Lahnstein und der Umgebung aufgeschreckt. Doch Sorgen muss sich niemand machen – die Hubschraubereinsätze sind lange geplant und wurden von der Deutschen Bahn beauftragt: Im Rahmen der großen Korridorsanierung der rechtsrheinischen Bahnstrecke zwischen Troisdorf und Wiesbaden setzt die Deutsche Bahn spektakuläre Hubschrauberflüge ein, um alte ...
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