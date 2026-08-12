Rund 160 Kilometer lang ist die Bahnstrecke auf der rechten Rheinstrecke zwischen Troisdorf und Wiesbaden, die seit Mitte Juli gesperrt ist. Die Strecke wird saniert und modernisiert. Dabei spielen Hubschrauber eine große Rolle.
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Laute Rotorengeräusche von den frühen Morgenstunden bis zum Abend haben am Mittwoch viele Bürger in Lahnstein und der Umgebung aufgeschreckt. Doch Sorgen muss sich niemand machen – die Hubschraubereinsätze sind lange geplant und wurden von der Deutschen Bahn beauftragt: Im Rahmen der großen Korridorsanierung der rechtsrheinischen Bahnstrecke zwischen Troisdorf und Wiesbaden setzt die Deutsche Bahn spektakuläre Hubschrauberflüge ein, um alte ...