Alp- und Jagdhörner erklingen Hubertusmesse in Diez ehrt Schutzpatron der Jäger Rolf-Peter Kahl 15.11.2026, 16:00 Uhr

i Mit festlichen Klängen und ehrwürdigen Jagdsignalen umrahmten die Jagdhornbläser die Hubertusmesse und verliehen der Messe eine besondere Atmosphäre der Besinnung und Dankbarkeit gegenüber der Schöpfung. Rolf-Peter Kahl

In der Evangelischen Kirche St. Peter in Diez erfüllten am Wochenende Klänge von Alphörnern und Jagdhörnern das Gotteshaus. Die traditionelle Hubertusmesse verband Glaube, Natur und jagdliches Brauchtum.

. Das Bläsercorps Nassauer Land (Leitung Silke Reinhard-Meffert) und die Jägervereinigung Oberlahn feierten in der Evangelischen Kirche St. Peter ihre diesjährige Hubertusmesse. Musikalisch unterstützt wurden sie von den Jagdhornbläsern der Jägervereinigung Oberlahn (Leitung Kai Tobisch) sowie von den Aartaler Alphornbläsern (Leitung Silke Reinhard-Meffert).







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