Aufstockung Hotelerweiterung scheitert an der Buga 27.12.2024, 15:00 Uhr

i Die Geschichte des Lahnsteiner Hotels Weiland reicht lange zurück: Seit 1851 ist das Hotel in Familienhand. Tobias Lui

In unserem Jahresrückblick schauen wir auf die wichtigsten Ereignisse 2024 zurück: Seit 1851 ist das Hotel Weiland in Lahnstein in Familienhand. Um die Zukunft des Hauses zu sichern, wollte Reinhold Weiland erweitern. Das scheiterte an der Buga.

Er war über Jahrzehnte einer der renommiertesten Hoteliers in Lahnstein – und zeigt sich am Ende tief enttäuscht, dass er sein Lebenswerk beenden muss. Reinhold Weiland, Inhaber des gleichnamigen Hotels am Bahnhof in Oberlahnstein, wollte erweitern und dann an eine große Hotelkette verkaufen.

