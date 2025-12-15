Holzheimer Schoppesänger begeistern ihr Publikum

Den Holzheimer Schoppensängern liegen auch Weihnachtslieder: Das populäre Sängerensemble begeisterte zusammen mit musikalischen Gästen das Publikum in der Ardeckhalle mit einem stimmungsvollen Adventsprogramm.
Gelungenes „Heimspiel“: Mit einem atmosphärischen und zugleich überraschend vielseitigen Weihnachtskonzert haben die Holzheimer Schoppesänger am Wochenende ihr Publikum in der festlich geschmückten Ardeckhalle in Holzheim begeistert. Das in der Region vor allem für humorvolle und gesellige Weingesänge bekannte Männerensemble erfreute – unterstützt von musikalischen Gästen – mit einem kompletten Adventsprogramm.