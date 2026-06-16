Zusammen mit zahlreichen Gratulanten und Gastchören feierte der MGV Holzheim sein 150-jähriges Bestehen mit einem Jubiläumsabend in der Aardeckhalle. Bei der Gelegenheit wurden auch mehrere verdiente Mitglieder ausgezeichnet.
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Ein außergewöhnliches Jubiläum liegt hinter ihnen: Der Männergesangverein (MGV) Holzheim hat in diesem Jahr sein 150-jähriges Bestehen gefeiert. Was einst mit einer kleinen Gruppe sangesfreudiger Männer im Gasthaus Ebel begann, entwickelte sich über Generationen hinweg zu einem festen Bestandteil des kulturellen Lebens in der Aargemeinde.