Ein Chor im Wandel der Zeit
Holzheimer Männer singen seit 150 Jahren
Der Männerchor Aartal hatte für die Besucher ein gelungenes Konzert vorbereitet.
Der Männerchor Aartal hatte für die Besucher ein gelungenes Konzert vorbereitet.
MGV Holzheim/Werner Becker

Zusammen mit zahlreichen Gratulanten und Gastchören feierte der MGV Holzheim sein 150-jähriges Bestehen mit einem Jubiläumsabend in der Aardeckhalle. Bei der Gelegenheit wurden auch mehrere verdiente Mitglieder ausgezeichnet. 

Lesezeit 3 Minuten
Ein außergewöhnliches Jubiläum liegt hinter ihnen: Der Männergesangverein (MGV) Holzheim hat in diesem Jahr sein 150-jähriges Bestehen gefeiert. Was einst mit einer kleinen Gruppe sangesfreudiger Männer im Gasthaus Ebel begann, entwickelte sich über Generationen hinweg zu einem festen Bestandteil des kulturellen Lebens in der Aargemeinde.

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