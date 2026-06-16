Ein Chor im Wandel der Zeit Holzheimer Männer singen seit 150 Jahren Rolf-Peter Kahl 16.06.2026, 16:00 Uhr

i Der Männerchor Aartal hatte für die Besucher ein gelungenes Konzert vorbereitet. MGV Holzheim/Werner Becker

Zusammen mit zahlreichen Gratulanten und Gastchören feierte der MGV Holzheim sein 150-jähriges Bestehen mit einem Jubiläumsabend in der Aardeckhalle. Bei der Gelegenheit wurden auch mehrere verdiente Mitglieder ausgezeichnet.

Ein außergewöhnliches Jubiläum liegt hinter ihnen: Der Männergesangverein (MGV) Holzheim hat in diesem Jahr sein 150-jähriges Bestehen gefeiert. Was einst mit einer kleinen Gruppe sangesfreudiger Männer im Gasthaus Ebel begann, entwickelte sich über Generationen hinweg zu einem festen Bestandteil des kulturellen Lebens in der Aargemeinde.







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