40 Jahre Ardeck-Burgfestspiele Holzheim: Ein Fest für die Menschen hinter der Bühne Rolf-Peter Kahl 31.08.2026, 12:00 Uhr

i Alle anwesenden, geehrten Mitglieder formierten sich zu einem Erinnerungsfoto. Rolf-Peter Kahl

Vierzig Jahre Ardeck-Burgfestspiele: Am Wochenende wurde kräftig gefeiert. Vor allem die Menschen hinter der Bühne wurden gefeiert, die die Aufführungen überhaupt möglich machen.

Vier Jahrzehnte Ardeck-Burgfestspiele – wenn das kein Grund zum Feiern ist! Am vergangenen Samstag, 29. August, stand die Ardeckhalle in Holzheim ganz im Zeichen des traditionsreichen Vereins. Bei den offiziellen Feierlichkeiten wurde nicht nur auf 40 Jahre Theaterleidenschaft zurückgeblickt, sondern vor allem den Menschen Danke gesagt, die den Verein über viele Jahre geprägt und getragen haben.







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