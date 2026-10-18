Theaterklassiker neu erlebt „Hokuspokus“ in Diez: Wo Schein und Sein verschwimmen Rolf-Peter Kahl 18.10.2026, 15:00 Uhr

i Eigentlich ein eindeutiger Mordfall. Doch dann treten Zweifel auf. Gerichtspräsidentin Madeleine Arden (Mareike Teichler-Hoffmann) hat kein leichtes Amt. Rolf-Peter Kahl

Das SO-Theater Diez eröffnet die Saison mit Curt Goetz’ „Hokuspokus“. Die spritzige Gerichtsfarce verknüpft skurrile Zeugen und überraschende Wendungen zu einem Spiel, das unsere Wahrnehmung aushebelt. Treffen Fakten oder Inszenierung das Urteil?

Mit jeder Menge Spielfreude, überraschenden Wendungen und einer guten Portion Humor ist das SO-Theater Diez mit seiner Inszenierung von Curt Goetz’ „Hokuspokus“ nun erfolgreich in die neue Theatersaison gestartet. Die Premiere im S&R Autohaus wurde dabei zu einem besonderen Theaterabend, bei dem die Schauspieler das Publikum mit einer Mischung aus Kriminalkomödie, Gerichtsfarce und Gesellschaftssatire begeisterten.







Artikel teilen

Artikel teilen