Die Sanierung und der Ausbau der Straße Hohenrhein im Lahnsteiner Stadtteil Friedland, über viele Jahre von der Politik immer wieder verschoben, läuft seit Sommer des Vorjahres, als die notwendige Umfahrungsstrecke gebaut wurde. Seit Jahresbeginn gibt es eine Vollsperrung, für die Anlieger und den gesamten Stadtteil eine große Belastung, auch finanziell. Denn, Stichwort wiederkehrende Ausbaubeiträge, sämtliche Anwohner des Stadtteils werden anteilig zur Kasse gebeten. Nach einer Sondersitzung des Stadtrates in der vergangenen Woche ist klar: Die Maßnahme wird rund eine Millionen Euro teurer und dauert drei Monate länger als geplant. Grund sind unliebsame Überraschungen bei der Kanalsanierung. Das Murren im Stadtrat über diese Entwicklung war groß, dennoch folgte eine breite Zustimmung.

Experte: Das System würde kollabieren

Ursprünglich war geplant, rund 820 Meter des etwa 1.130 Meter langen Mischwasserkanals in der Straße Hohenrhein in offener Bauweise zu erneuern und rund 300 Meter in geschlossener Bauweise im Schlauchlinerverfahren zu sanieren. Bei diesem Verfahren werden harzgetränkte Kunststoffschläuche über die in den Straßen vorhandenen Schachtbauwerke in den Kanal eingezogen und ausgehärtet. Die Sanierung sollte nach Beendigung der Straßenbauarbeiten erfolgen. Aus wirtschaftlichen Gründen war hier keine Erneuerung, sondern eine Sanierung vorgesehen.

Inzwischen hat die Baufirma die Arbeiten zur Erneuerung des Mischwasserkanals in offener Bauweise sowie den Neubau des Regenwasserkanals abgeschlossen. Bei der Errichtung des Schachtbauwerks, das an den noch zu sanierenden Kanal anschließt, wurde jedoch festgestellt, dass der Durchmesser dieses Kanals nicht, wie bisher dokumentiert, DN 700, sondern nur DN 600 beträgt. „Anhand der Bestandsunterlagen mussten wir davon ausgehen, dass die Hydraulik ausreichend ist“, erklärte ein Vertreter der Baufirma nun im Stadtrat. Doch dies sei nicht gegeben – auch weil die gesetzlichen Vorgaben verschärft worden seien. Die alten Rohre seien nicht ausreichend, durch den verringerten Querschnitt könne weniger Wasser abgeführt werden, „das System würde kollabieren“.

Breitere Rohre helfen wenig bei Starkregenereignissen

Falsche Angaben in den Unterlagen, strengere Vorgaben – nicht jeder, der bei dieser Sondersitzung des Rates das Wort ergriff, schien überzeugt von der Argumentation des Firmenvertreters. Vor allem FBL-Vertreter Paul Arzheimer ereiferte sich, dass man jetzt erst festgestellt habe, dass der Kanaldurchmesser kleiner sei. „Sie sind seit 2016 in der Planung, aber seither ist viel passiert, zum Beispiel zahlreiche Starkregenereignisse“, so Arzheimer. „Da hätte man doch damit rechnen können, dass die 600er-Rohre nicht reichen. Gleiches gilt für die gestiegenen Anforderungen des Landes.“

Der Gast widersprach dieser Darstellung. „In allen von der Verwaltung übergebenen Plänen standen 700er-Rohre, das konnten wir also nicht wissen.“ Und die angesprochenen Starkregenereignisse hätten nichts mit dem Kanaldurchmesser zu tun, klärte der Fachmann weiter auf. „Überflutungen haben nichts mit der Kanalsituation zu tun, entsprechend verhindern 700er-Rohre diese auch nicht.“ Um solchen Starkregenereignissen, von denen Friedland schon häufiger heimgesucht wurde, besser begegnen zu können, habe man einige Bereiche bereits von der Mischwasserkanalisation entkoppelt. Fachbereichsleiter Thomas Becher sprang dem Vertreter der Baufirma hier zur Seite: „Starkregen wird man nie allein mit der Kanalisation ablaufen lassen können“, betonte Becher. „Alles, was über die Oberfläche kommt, landet nicht im Kanal.“

Die Kanäle liegen zehn Meter tief, da krabbelt doch keiner runter und misst nach.

Fachbereichsleiter Thomas Becher zur Frage, warum die Angaben in den Unterlagen nicht überprüft wurden.

Ähnlich kritisch wie der FBL-Kollege bewertete Sascha Weinbach (FDP) die neuen Erkenntnisse. „Für mich ist es ein ganz klares Versäumnis, dass die Kanäle nicht richtig identifiziert wurden.“ Solche Dinge müssten doch überprüft werden, kritisierte Weinbach. Auch ihm widersprach der Vertreter der Firma. „Wir müssen uns doch auf Unterlagen verlassen, die von einer Fachfirma angefertigt wurden“, wehrte er sich. Auch Becher betonte, dass es keinen Grund gegeben habe, die alten Unterlagen zu den Rohren zu prüfen. „Die Kanäle liegen zehn Meter tief, da krabbelt doch keiner runter und misst nach.“

Jutta Niel, Fraktionschefin der Grünen, nannte die Mehrkosten „extrem bedauerlich“. Es sei schwierig, den betroffenen Menschen die Mehrkosten zu vermitteln. Doch mit wie viel mehr müssen die 415 Grundstückbesitzer rechnen, die beitragspflichtig sind? Thomas Becher hatte die Zahlen, wohl ahnend, dass solche Nachfragen kommen, durchgerechnet: Im Durchschnitt bedeuten die Mehrkosten für jeden Eigentümer etwa 280 Euro mehr, immer abhängig von der jeweiligen Grundstücksgröße.

Arzheimer mit deutlich Kritik, stimmt aber zu

„Wir halten es für notwendig, den Kanal zu erneuern“, sagte Günter Groß, Fraktionschef der CDU. „Auch wenn dies keine Gewähr für künftige Starkregenereignisse ist.“ Wichtig zu wissen sei, dass es um einen Wirtschaftsplan gehe und der aktuelle Haushalt nicht direkt belastet werde: Der städtische Anteil wird nämlich durch eine Verschiebung von Mitteln gedeckt, die für die Kanalerneuerung in der Hochstraße geplant im Wirtschaftsplan stehen, in diesem Jahr aber nicht mehr durchgeführt werden.

Fraktionskollegin Melanie Scheeben hatte zuvor schon deutlich gemacht, „dass die höheren Kosten ja auch dann zustande gekommen wären, wenn man bei der Planung schon von den zu kleinen Rohren gewusst hätte“. Wenngleich Paul Arzheimer noch einmal nachlegte („Irritierend, wie hier Mehrkosten auf charmante Art wegmoderiert werden“), stimmte der Rat den Mehrkosten am Ende einstimmig zu.