Nach der überraschenden Absage geplanter Lärmschutzwände in St. Goarshausen wächst der Unmut. Trotz langer Planung stoppt die Bahn das Projekt aus Kostengründen. Nun mischt sich die Politik ein und fordert Transparenz.

Ein heiß diskutiertes Thema bleibt die Absage der Deutschen Bahn vom Sommer, dass weitere, lange geplante Lärmschutzwände in St. Goarshausen aus wirtschaftlichen Gründen doch nicht gebaut werden. Auch der

SPD-Ortsverein Loreley-Mitte informierte sich vor Ort über die Hintergründe.