Standort festgelegt Hömberg: Forstarbeitszentrum an früherem Klärwerk Andreas Galonska 11.02.2026, 10:00 Uhr

i Im Verbandsgemeinderat Bad Ems-Nassau wurde über ein Forstarbeitszentrum gesprochen, das künftig in Hömberg auf der Fläche der früheren Kläranlage entstehen wird. Andreas Galonska

Der Verbandsgemeinderat Bad Ems-Nassau sprach sich für den Bau eines Forstarbeitszentrums aus. Es soll auf der Fläche der früheren Kläranlage bei Hömberg entstehen.

Auf der Fläche der früheren Hömberger Kläranlage wird etwas Neues entstehen. In der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderats Bad Ems-Nassau gab es grünes Licht für ein neues Forstarbeitszentrum, das dort erstellt werden soll.„Die vorgesehenen 420.000 Euro reichen dafür nicht ganz aus“, musste Bürgermeister Uwe Bruchhäuser (SPD) einräumen.







