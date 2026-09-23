Förster ist fassungslos Höchst: Wer fällt illegal Bäume für Panoramablick? Johannes Koenig 23.09.2026, 13:00 Uhr

i Illegale Baumfällungen: Diesmal kam im Unterschied zum Vorjahr jedoch eine Kettensäge zum Einsatz. Johannes Koenig

Baumfällungen im Wald sind nichts Ungewöhnliches. Es sei denn, sie erfolgen illegal und auch nicht zum ersten Mal. Ein solcher Fall trat nun auf dem Höchst auf.

Vor einem Jahr stand Förster Peter Benard schon einmal aufgebracht und entgeistert an dieser Stelle. Damals hatten ein oder mehrere Unbekannte ein Dutzend Douglasien angesägt. Der Tatort ist ein beliebter Aussichtspunkt auf dem Berg Höchst, der mit 443 Metern die höchste Erhebung in der Verbandsgemeinde Diez und der Esterau bildet.







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