„Sandmann“ an Rhein und Lahn Hochwasserübung: Schwache Beteiligung, starker Nutzen Ulrike Bletzer 22.03.2026, 14:00 Uhr

i Einblick in die Hochwasserübrung "Sandmann": Vormittags packen zehn der insgesamt 16 Spontanhelfer an der Sandsackabfüllmaschine am Lahnsteiner Hafen mit an, während die anderen die Sandsäcke im Innenhof der Feuerwache Nord zu einem Schutzdeich verbauen. Nachmittags werden die Rollen getauscht. Ulrike Bletzer. Bletzer Ulrike

Sandsäcke sind ein wichtiges Instrument bei der Gefahrenlage Hochwasser. Der Rhein-Lahn-Kreis hat nun zur Übung „Sandmann“ nach Lahnstein eingeladen. Spontanhelfer und Profis sollten gemeinsam üben. Unsere Zeitung war mit dabei.

Die funkelnagelneue mobile Küche der Schnelleinsatzgruppe ist längst nicht die Einzige, die gerade Premiere feiert. „Das hier ist die erste Übung dieser Art in ganz Rheinland-Pfalz“, stellt Guido Erler, der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) des Rhein-Lahn-Kreises, im Gespräch mit unserer Zeitung klar.







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