Sandsäcke sind ein wichtiges Instrument bei der Gefahrenlage Hochwasser. Der Rhein-Lahn-Kreis hat nun zur Übung „Sandmann“ nach Lahnstein eingeladen. Spontanhelfer und Profis sollten gemeinsam üben. Unsere Zeitung war mit dabei.
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Die funkelnagelneue mobile Küche der Schnelleinsatzgruppe ist längst nicht die Einzige, die gerade Premiere feiert. „Das hier ist die erste Übung dieser Art in ganz Rheinland-Pfalz“, stellt Guido Erler, der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) des Rhein-Lahn-Kreises, im Gespräch mit unserer Zeitung klar.