Hunderte Arbeitsstunden und viel Sachverstand fanden 2025 zum ersten Mal den Weg in Flaschen. Nun ist der Wein des Vereins „Limburger Schlosswingert“ trinkbereit. Und auch der Verein selbst ist mit neuem Vorstand startbereit ins neue Weinjahr.
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Die Zahl 52 dürfte die Glückszahl des 2022 gegründeten Vereins „Limburger Schlosswingert“ sein. Denn die Jungfernlese im Jahr 2025 reichte für immerhin 52 Flaschen Weißwein von zwei Rebsorten. Sechs dieser Flaschen wurden jüngst beim ersten „Weinbergfest“ im Schlossgarten versteigert, an dessen Fuß der Weinberg liegt.