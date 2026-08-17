Verein feiert erste Ernte
Hobbywinzer in Limburg stellen ersten Jahrgang vor
Corinna John (50) und Bernhard Unkelbach (74) präsentieren vor dem Weinberg ihres Vereins "Limburger Schlosswingert" die ersten
Corinna John (50) und Bernhard Unkelbach (74) präsentieren vor dem Weinberg ihres Vereins "Limburger Schlosswingert" die ersten beiden Flaschen der beiden Rebsorten, die die Mitglieder des Vereins am Fuße des Schlosses anbauen. Sie ist Schriftführerin und soll künftig die neue Vorsitzende sein, er ist Kassenwart und soll zusätzlich das Amt des Zweiten Vorsitzenden bekleiden.
Stefan Dickmann

Hunderte Arbeitsstunden und viel Sachverstand fanden 2025 zum ersten Mal den Weg in Flaschen. Nun ist der Wein des Vereins „Limburger Schlosswingert“ trinkbereit. Und auch der Verein selbst ist mit neuem Vorstand startbereit ins neue Weinjahr. 

Lesezeit 3 Minuten
Die Zahl 52 dürfte die Glückszahl des 2022 gegründeten Vereins „Limburger Schlosswingert“ sein. Denn die Jungfernlese im Jahr 2025 reichte für immerhin 52 Flaschen Weißwein von zwei Rebsorten. Sechs dieser Flaschen wurden jüngst beim ersten „Weinbergfest“ im Schlossgarten versteigert, an dessen Fuß der Weinberg liegt.
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