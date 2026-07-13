Mögliche Lebensgefahr Hitze: So schützt Seniorenheim in Bad Ems die Bewohner Sara Shehim 13.07.2026, 13:30 Uhr

i Pflegedienstleiterin Stephanie Henrichs und Hausleiter Alexander Wand zusammen im Garten des Azurit-Heims in Bad Ems. Sara Shehim

Älterer Menschen leiden stärker unter Hitze als jüngere. Daher hat das AZURIT Seniorenzentrum Lahnblick in Bad Ems ein festes Hitzeschutzkonzept eingeführt. Einblicke geben nun Pflegedienstleiterin Stephanie Henrichs und Hausleiter Alexander Wand.

Mehr als 2.500 Menschen: So viele Menschen sind im vergangenen Sommer 2025 in Deutschland an den Folgen von Hitze gestorben . Das berichtete das Robert-Koch-Institut. Und es kommt noch schlimmer: Allein in der ersten Hälfte dieses Jahres sind es schon doppelt so viele.







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