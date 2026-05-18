Schleppertreffen an Pfingsten Historische Traktoren rollen wieder nach Schweighausen Thorsten Stötzer 18.05.2026, 06:00 Uhr

i Sie haben alles im Griff beim großen Oldtimer-Treffen: Vereinsvorsitzender Sascha Werner (links) und sein Stellvertreter Norbert Heinz. Thorsten Stötzer

Wenn historische Traktoren durchs Hombachtal tuckern, ist in Schweighausen wieder Schleppertreffen. Zu Pfingsten erwarten die Veranstalter Hunderte Fahrzeuge und ein Fest für die ganze Familie.

Die Ablagekörbchen auf Sascha Werners Tisch stapeln sich sechs Etagen hoch. Ordentlich sortiert reichen die Rubriken von Urkunden über Helferpläne bis zu Sicherheitsvorkehrungen. „Auch beim 14. Treffen ist es immer noch eine Herausforderung“, sagt der Vorsitzende des „Clubs historischer Landmaschinen und Geräte Rhein-Lahn“, der für das Pfingstwochenende wieder nach Schweighausen einlädt.







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